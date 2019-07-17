倒吃甘蔗！GDP成長保2靠雙引擎點火　中經院估今年經濟成長2.06%

▲根據最新預測資料顯示，中經院預估今年經濟成長率2.06%，可望逐季攀升。（圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

中華經濟研究院今（17）日公布最新經濟預測，在全球經濟走緩、比較基期因素的影響下，今（2019）年經濟成長率下修0.09%至2.06%，不過走勢可望逐季攀升、倒吃甘蔗。中經院長陳思寬表示，民間消費和國內投資是成長力道的雙引擎，預期今年能夠「倒吃甘蔗」，經濟成長率能夠維持2%。

中華經濟研究院今天舉行「2019年第3季台灣經濟預測」記者會。今年台灣經濟成長率達2.06%，其中2019上半年約在1.7%左右，至於第3、4季成長率則分別為2.12%、2.64%，上半年由於基期偏高，使得成長率低於2%，下半年可望突破2%。

請繼續往下閱讀...

▲中華經濟研究院長陳思寬。（圖／記者紀佳妘攝）

進一步觀察主要國家今年表現，美國經濟成長率約為2.59%，低於去年預估值2.86%，不過力挺在2%以上；歐盟（未包含英國）經濟成長率下修至1.3%；大陸成長率則預估為6.23%，雖然得以保6，不過仍跌至1990年以來新低水準，且下半年經濟成長力道較上半年來得平緩。

中華經濟研究院長陳思寬表示，今年全球經濟成長皆呈現趨緩態勢，上半年經濟成長率約在1.7%左右，第3、4季成長率分別為2.12、2.64%，併計全球經濟成長率為2.06%。

整體來看，今年成長模式呈現內外持平情形，內需貢獻約1.63個百分點，民間消費與國內投資為雙主力，支撐內需成長；至於外貿方面，可望擺脫去年負貢獻轉為正向貢獻0.43個百分點。

陳思寬指出，民間消費和國內投資是成長力道的雙引擎，因此預估今年可望逐季攀升、倒吃甘蔗，經濟成長率有機會維持2%以上。