美國政府力挺高通：法院過火會削弱競爭力！暫停反壟斷執法

▲美國晶片大廠高通（Qualcomm）。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

美國政府多個部門16日要求聯邦上訴法院（United States courts of appeals）暫停執行晶片大廠高通（Qualcomm）修改專利授權政策的命令，內容主要指出，這個命令可能威脅美國競爭、創新和國家安全，必須先暫緩執行命令。

川普政府認為，高通手機晶片授權模式違反《反壟斷法》，今年5月，美國聯邦貿易委員會（FTC）於「反壟斷案」起訴高通，而加州聖約瑟地區法官高蘭惠（Lucy Koh）作出裁決，拒絕高通上訴期間暫緩命令；如今，美國司法部卻認為，法官要求高通授權行為可能傷害競爭。

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美國司法部表示，高通是許多聯邦政府機構的關鍵供應商，很有可能贏得上訴，法官卻忽視了「反壟斷原則」，施加的補救措施也過於廣泛；此外，高通也和美國國防部簽有合約，「在開發5G創新方面，高通的領導地位逐漸下滑，這將傷害美國國家安全。」因此向舊金山美國上訴法院提交申請，暫停執行命令。

對於高蘭惠的裁決，FTC成員威爾遜（Christine Wilson）也曾在《華爾街日報》發文指出，無論是從法律或是政策角度來看，這命令是非常糟糕的。美國政府反壟斷負責人德爾拉希姆（Makan Delrahim）上個月也表示，濫用《反壟斷法》會傷害了競爭和創新。