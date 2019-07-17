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半導體類股表現不振　台股下跌25點以10,861點開出

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▲美股，股票，股市，美國股市，紐約證交所。（圖／路透社）

▲ 川普威脅對陸採取強硬行動，美股四大指數收黑。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／台北報導

川普在白宮15日舉行的年度「美國製造」活動上，針對中美貿易戰表示「可能採取有史以來最強硬的行動」，美股四大指數收跌。台股加權指數今（17）以10,861點開出，下跌25點，其中半導體類股開盤下跌1.15%。

台股昨日一度逼近10,900點，終場上漲9點、收在10,886點；今早開盤以10,861點開出，跌25點。

請繼續往下閱讀...

電子三雄中，股王大立光（3008）今以平盤4260元開出，而後跌逾1%來到4200元；台積電（2330）開254元、下跌0.78%；鴻海（2317）開80.2元、上漲0.25%。

半導體類股表現疲弱，易華電（6552）、南亞科（2408）等跌逾1%；金融類股中，金控雙雄國泰金（2882）、富邦金（2881）各下跌0.24%與0.57%。

川普表示與習近平「不再是朋友」，並透露可能採取有史以來最強硬的行動，此外，全球經濟持續放緩增加了市場不確定性，再加上近兩周美股指數屢創新高拉回，美股四大指數收跌。

道瓊指數下跌23.53點，或0.09%，收27335.63點；那斯達克指數下跌35.39點，或0.43%，收8222.8點；標普500指數下跌10.26點，或0.34%，收3004.04點；費城半導體指數下跌16.28點，或1.07%，收1499.64點。

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關鍵字：台股,股市,股票,台積電,鴻海,大立光

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