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台北東區洋男「強推性騷」　環抱誘刷過期保養品…滿額還送親親

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圖、文／鏡週刊

台北街頭最近出現打著「法國、以色列保養品」名號的集團，在各大百貨、捷運站周邊設櫃，並找來外籍型男向女性消費者搭訕、推銷，但卻爆發強迫刷卡、商品標示不實、超過保存期限等問題。更誇張的是，這些外籍男子還會趁機對女性消費者毛手毛腳，已有被害人提告性騷擾。

▲▼洋男性騷誘刷卡。（圖／鏡週刊提供）

▲位於台北市東區，號稱法國、以色列美妝品牌的店家，雇用高大的外籍型男攬客。（圖／鏡週刊提供，下同）

「那天被一個又高又帥的老外拐進店裡，接著就遇到一連串麻煩，讓我感到很不舒服！」小雯（化名）回想不愉快的消費經過，說自己只是到該店參觀，結果不但被強迫推銷，還遭到外籍男子性騷擾，至今仍餘悸猶存，一想到就會渾身發抖。

小雯對本刊表示，今年4月2日晚間下班後，獨自走在台北東區街頭，經過復興南路一段一間名為「L'CORE PARIS Taiwan」的店面，被一名女店員及自稱該公司股東的外籍男子攔下，對方用免費保養品作為誘餌，引導她入店。

▲▼洋男性騷誘刷卡。（圖／鏡週刊提供）

▲自稱股東的外籍型男，在美妝店內向女性消費者推銷產品。

進入店裡後，外籍男子先是讚美小雯的語言能力不錯，緊接著就用一罐高單價的「精華液」塗抹在小雯的眼睛周圍，一旁的女店員雖不諳英文，卻以「能讓皮膚緊緻、細嫩」等理由，不斷推波助瀾。

半個小時後，女店員和外籍男子開始勸說小雯購買保養品，外籍男子聲稱，只要購買高單價商品，就贈送其他同價位商品，及2次免費高級護膚體驗，鼓吹小雯拿出信用卡刷卡。

▲▼洋男性騷誘刷卡。（圖／鏡週刊提供）

▲在百貨公司設櫃的以色列、法國美妝品牌，雇用的外籍型男（箭頭處）一看見消費者經過，直接衝出櫃外積極拉客。

正當小雯猶豫不決時，外籍男子除了不斷催促她拿出卡片，還在她背後用手「環抱」小雯的脖子，並輕聲地說，若她刷卡消費，可以「加碼」擁抱和親吻，讓小雯感到相當不自在。

★鏡週刊關心您，若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請撥打113專線，求助專業社工人員。

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關鍵字：鏡週刊,洋男性騷誘刷卡

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