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揭開冒領統一發票的3大手法！　國稅局警告：勿以身試法

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▲▼ 統一發票。（圖／記者吳靜君攝）

▲有心人士會蒐集民眾不慎公開的電子發票證明聯，冒領他人中獎獎金。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

高雄國稅局表示，現在冒領中獎發票有三大手法，包含以社團的名義，持大量小額電子發票證明聯詐領獎金；以及利用無交易的事實，開立大量的小額雲端發票，儲存在同一載具當中，中獎獎金匯至指定的帳戶中，以及蒐集民眾在網路上的電子發票證明聯，利用手機照相盜領。

高雄國稅局表示，網路世界無遠弗屆，冒領發票獎金的事件也不斷翻新，除了領獎人與營業人勾結犯罪之外，也有心人士，竊取民眾發票冒領獎金。

請繼續往下閱讀...

高雄國稅局表示，目前冒領、盜領發票有三種手法，一，以社福團體名義，持大量小額電子發票證明聯詐領獎金；二，無交易事實開立大量小額雲端發票儲存於同一載具，且中獎獎金自動匯至該公司設定之帳戶，涉及以不正當方法套取發票中獎獎金。

三，有心人士蒐集民眾公開的中獎電子發票證明聯照片，利用財政部推行的統一發票兌獎APP，將對中五獎(1,000元)或六獎(200元)的電子發票證明聯，透過該APP掃描冒領中獎獎金，涉及冒領發票獎金。

高雄國稅局進一步提醒，民眾不要將電子發票證明聯照片分享給他人或上傳網路、社群平台等，以免發生類似中獎獎金被有心人士冒領情形，滋生領獎糾紛；而稽徵機關查明中獎發票持有人後，會主動通知領獎，不會影響中獎人權益，惟冒領獎金者恐涉及刑事責任。

每一張中獎發票於領獎時均會記錄領獎人身分資訊，且財政部「電子發票整合服務平台」有完整系統監控及通報機制，不論是以載具索取大量雲端發票、假藉社福團體名義領獎或盜用他人中獎電子發票證明聯冒領獎金，對於異常兌領統一發票中獎獎金情形，國稅局將隨時進行查核，如查獲以不正當方法套取或冒領中獎獎金，主管稽徵機關除追回獎金外，亦將依法移送地方檢察署究辦其刑責。

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關鍵字：統一發票,冒領,國稅局,詐欺,蒐集,雲端發票,電子發票

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