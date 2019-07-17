雲端最有錢／降息風吹 靈活高利定存把錢變大

新聞節目中心／綜合報導

貿易戰雖然目前看起來是緩和了，但事實上是從原來檯面上的你來我往，變成檯面下的暗潮洶湧，下半年的情勢似乎更需要謹慎小心，因為美國雖然在G20的會議中承諾重回談判桌，然而對中國的緊縮措施卻是一點都沒有鬆手，這樣一來，全球在進出口量萎縮的情況也不會改變，從而發生的就是全球景氣的衰退，到底下半年保本投資應該怎麼做？

國人喜愛的投資商品美元，在川普認為美元太過強勢，影響美國產品出口的干擾因素下，是不是會就此回落；當美元回落的時候，是否可以趁機低接呢？市面上這麼多的美元高息定存，又應該怎麼選擇？節目中將有精采的分析。

▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）

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資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

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