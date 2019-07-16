搶暑期出國商機　遊日韓信用卡現金回饋3%大拚場

▲為了搶暑期海外旅遊商機，兆豐銀不僅提供日韓旅遊現金回饋3%，還送機場接送等誘人優惠。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

暑假瘋出國，發卡行紛紛推出優惠措施搶攻市場大餅，為了在琳瑯滿目的旅遊神卡中拉高吸睛度，兆豐銀行宣布，將一舉送出3,000趟免費機場接送，民眾只要刷「利多御璽卡」支付出國機票或團費滿1萬元，就能直接致電「行遍天下」服務中心進行預約，免費獲得接機或送機服務。

看準國人旅遊商機，兆豐銀早在今年4月中便宣布將大幅提升旗下主力商品「利多御璽卡」權益，不僅直接將舊卡友海外1.6%的回饋提升至2.3%，與新卡友齊享優惠，近期更加碼祭出新戶日韓3%回饋無上限禮遇。

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近期有不少銀行也將海外回饋或者是日韓回饋，也加碼至3%，希望可以藉著海外旅遊、日韓旅遊商機，吸引卡友上門消費。像是台新FlyGo暑期不限國家都現金回饋3%；上海商銀的簡單卡中日韓消費，也是3%現金回饋、回饋金額無上限。

兆豐銀行信用卡處處長林中象表示，以現行市場上現金回饋比例來看，日韓3%回饋已經逐漸成為基本盤，為了加深卡友與銀行的緊密連結，兆豐希望提供卡友的不只是現金回饋，而是更完整的一條龍服務。

因此兆豐銀更加碼，包含免費的機場接送以及可以無線上網的Wi-Fi租借，勢必能夠讓民眾在出國前更無後顧之憂，輕鬆搞定行前大小事，新戶甚至可以3次免費機場貴賓室服務，包括新貴通全球機場貴賓室與環亞機場貴賓室皆可使用。