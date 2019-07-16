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貿易戰波及小免驚！　貿協拚今年美妝產業出口雙位數成長

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▲▼台灣美妝產品受貿易戰影響，需求稍有放緩，不過外貿協會董事長黃志芳仍有信心今年能續維持雙位數成長。（圖／記者紀佳妘攝）

▲台灣美妝產品受貿易戰影響，需求稍有放緩，不過外貿協會董事長黃志芳仍有信心今年能續維持雙位數成長。（圖／記者紀佳妘攝，下同）

記者紀佳妘／台北報導

台灣美妝產品近年來外銷成果亮眼，近3年來平均出口成長率超過13%，不過全球經貿情勢受到貿易戰波及，使得需求稍有放緩，外貿協會董事長黃志芳今（16）日表示，美妝產品外銷受到影響並不大，預期今年出口可望維持雙位數成長。

外貿協會今天辦理台灣美妝國際記者會，這次特別邀請新加坡、馬來西亞、越南、泰國、美國、俄羅斯等媒體來台採訪，親身體驗台灣美妝產品實力，協助台灣業者提升國際知名度。

請繼續往下閱讀...

台灣美妝產業表現出色，去年台灣美妝出口達8.32億美元，近3年平均出口成長率超過13%，高於台灣出口總成長率，但今年受到中美貿易戰波及，使得需求有放緩趨勢。

▲▼台灣美妝產品受貿易戰影響，需求稍有放緩，不過外貿協會董事長黃志芳仍有信心今年能續維持雙位數成長。（圖／記者紀佳妘攝）

不過，黃志芳表示，主要市場區隔以中產階級為主要消費族群，因此貿易戰影響並不大，在其他新興市場潛力非常大，預期今年出口可望維持雙位數成長。

黃志芳指出，日本現在是台灣美妝第4大出口市場，其要求最為嚴苛、標準最高，如今能打入日本市場，足以證明台灣有這種實力，同時也提及俄羅斯、中東地區對於美妝產品需求也很大，也是具有潛力的市場。

另據國際市調公司Mintel報告，2019年全球美妝產業3大趨勢分別為高科技、綠色環保及客製化，台灣美妝業者也符合這股趨勢。黃志芳說，歐萊德（O'right）即將赴日開設旗艦店，就是百分百環保，符合最新潮流發展。

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關鍵字：貿協,黃志芳,美妝,貿易戰,市場,外銷

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