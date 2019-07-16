違反洗錢防制！寄黃金到日本達5公斤　遭罰300多萬元

▲▼關務署表示，有民眾寄送5公斤的黃金到日本，市價約600萬元，未據實申報，遭罰300萬罰鍰。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳靜君／台北報導

根據財政部關務署統計，106年6月28日洗錢防制法12條，攜帶洗錢防制物品（外幣、新台幣、人民幣、有價證券以及物品）出入境規定修正之後，到今年的6月30日已經滿2週年，旅客或隨間通工具的人員向海關申報件數有9萬2,209件，較修法前每個月平均數增加26.8%。

新台幣「人肉運鈔機」 修法後兩年內消失

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關務署表示，修法後的2年內，申報或未申報不實查獲案件388件，較修法前的2年之內增加67.2%，查獲金額約2.43億元，總裁罰金額為1.55億元。其中「新台幣」現鈔案件自修法前每年平均為60件下降為47件，查獲違法攜帶千萬以上的案件，從21件下降為0件、再犯案更從49件降為0件。官員解釋，以前新台幣申報不實，以前只是退運，但是現在申報不實是會沒入，發揮了警示作用，所以往新台幣「人肉運鈔機」的情形明確的消失。

在外幣方面，關務署官員表示，修法之後最為有名的案例，就是有「台灣賭神」攜帶約4億韓元沒有據實申報，遭海關人員查扣，換算新台幣1100萬元。進一步分析，修法過後的外幣查獲件數裡最多的是人民幣，旅客總計查獲數是209件，查獲金額達到人民幣1,242萬元（約新台幣5800萬元），沒入金額人民幣819萬元，單件最高人民幣40.8萬元（約新台幣186萬元）。

郵包寄送新台幣、黃金 也會被海關攔阻

也有民眾也想要透過郵包郵寄的方式，想躲過洗錢防制，仍然被海關查獲，包含有1件寄往馬來西亞，外包裝是寫寄送衣服，但實際內容為40萬元的新台幣。另外一件則是郵寄黃金，是同一人寄到日本4件5公斤的黃金，總市價約600多萬元，海關處分罰鍰約300多萬元，郵寄黃金主要原因是躲避日本營業稅。

根據洗錢防制法新修訂的規定，出入境攜帶美元超過1萬元、人民幣超過2萬元、新台幣超過10萬元、有價證券面額價值超過1萬美元、黃金總值超過2萬美元，以及其他物品例如鑽石、寶石以及牌金總值超過新台幣50萬元，都要向海關申報。關務署表示，近期政府針對非洲豬瘟防疫非常的謹慎，對於邊境的管理也也是加強查緝，也使得查獲洗錢防制的情況也有具體的成效。