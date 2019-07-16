下半年市場波動逐步攀升　摩根投信：投資建議股債平衡

▲下半年市場波動將會逐步攀升。（圖／pixabay）

記者李瑞瑾／台北報導

在全球貿易保護主義築牆、經濟成長放緩，以及美國聯準會轉向鴿派的環境之下，市場波動將會逐步攀升。摩根投信認為，可透過多重資產策略，網羅股債等具有收益的標的，當行情震盪時，還能發揮抗震之效。

Fed降息 勢在必行

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美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，「最新一輪的勞動成長數據強勁，並不足以改變我的觀點」，因此市場大多對今年降息持正向態度，摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰預期，今年會採取兩次預防性降息，7月份大概僅會降息一碼，一次降兩碼有點過度積極。

另外，對於Fed降息後的預期，目前市場會有兩種分歧觀點，一是市場認為此是預防性降息，因此在兩次降息之後會維持在穩定區間，另一是期貨市場預估，在兩次降息之後會再繼續調降。許長泰認為，第一種觀點機率較大，聯準會應會多留一些空間，在未來真正經濟衰退時更有調節空間。

中美貿易戰 持續邊打邊談

針對尚未明朗的中美貿易戰，許長泰表示，關稅是川普爭取談判的籌碼，但先前就有許多企業向川普反應貿易戰會讓美企受傷，且若是增加到3000億關稅，還會影響到美國消費品市場，因此想爭取連任的川普應該會維持忽冷忽熱的談判氛圍，與陸關係不太會大幅惡化。

華為露生機 科技股仍看長期產品需求

在封鎖華為的問題上面，據《路透》日前報導，美國商務部高級官員透露將在周四（18日）的會議上宣布，會批准哪些產品可以銷售給華為，此一消息讓華為禁令露出一線生機。而是否可能帶動科技股向上走高，許長泰認為，影響科技股的重要因素，長期來說還是要看3C產品需求是否持續放緩、5G技術是否順利普及、新出產品是否有創新技術等方面，對科技股的成長影響比較大。

▲ 摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰（左）、環球市場策略師林雅慧（右）。（圖／記者李瑞瑾攝）

台股聚焦龍頭法說會 下半年隨亞股波動

預期台股下半年表現，摩根資產管理環球市場策略師林雅慧表示，市場仍聚焦各產業龍頭的法說會，尤其是電子、半導體等台灣重要科技產業對下半年的展望。短期面臨風險包含出口訂單成長疲軟、基本面壓抑股市成長動能等，但還是有像是台商回流或是其他利多政策，對內需都有一些支撐，近期台股走勢大約都會跟隨亞股，但表現大約位在中段班；而在中長期部分，選舉影響則變得有限，股市波動將回歸基本面。

日韓貿易戰 台廠僅短期有利

針對前幾周日本對韓國限制出口半導體原料的政策，林雅慧認為，這與安倍晉三要角逐連任也有部分關係，而日、韓民族主義情緒高漲，加上貿易談判了無進展，台廠短期可能會因有轉單效應而受惠。但林雅慧指出，長期來說還是要看日本、韓國企業本身的競爭力，像是韓國企業原料需求是否夠大、日本企業不賣給他們是否另有銷售對象等問題，都有待時間進一步釐清，若是韓企維持市佔且需求量依舊龐大，這一緊張氛圍有可能會在選舉之後緩和。

在下半年投資方向，許長泰指出，若投資人想搭上第三季投資列車，又希望減緩全球貿易保護主義的衝擊，不妨將多重資產投資策略、高收益債、美國複合收益債等資產納入旗下投組中，中長期逐步增加債券配置，讓手中資產更為穩健，同時又能達到跟漲抗跌的效果。在股市方面，林雅慧則建議聚焦主動管理、具選股能力的投資策略，也可透過多重資產策略，網羅股債等具有收益的標的，當行情震盪時，還能發揮抗震之效。