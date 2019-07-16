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美英不同調！英財長：Libra很正面　政府不會試圖阻止

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▲▼臉書（Facebook）加密貨幣「Libra」。（圖／路透）

▲不同於梅努欽的態度，英國財政部長韓蒙德表示，英國政府將嘗試與Libra接觸，並不會試圖阻止。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

美國財政部長梅努欽（Steven Terner Mnuchin）對Libra可能被用於非法活動相當關切，昨（15）日也表示，臉書在繼續推動Libra前，必須先符合「非常高的標準」。不過，不同於梅努欽的態度，英國財政部長韓蒙德（Philip Hammond）表示，英國政府將嘗試與Libra接觸，並不會試圖阻止。

韓蒙德周一在CNBC節目「Squawk Box」上表示，臉書推行Libra是否應事先取得銀行牌照，應由監管機構判斷而非立法者。「這是監管機構的問題。我們有一個獨立的監管體系，這對監管機構來說無疑是一個需斟酌的問題，但這不應該由政治家們來做決定。」

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Libra近期遇到的困難阻力可說是愈來愈多，美國總統川普11日則在推特要求，比特幣及Libra等在內的加密貨幣，這些有意「成為銀行」的企業，必須先照規矩取得許可，並接受美國與全球的監管。而美國聯準會主席（Fed）鮑爾10日也指出，在解決一些嚴重擔憂前，臉書不能推動加密貨幣「Libra」計畫。美國參議院及眾議院則將在本周針對Libra將如何影響消費者、投資人及美國金融體系一事進行審查。

而不同於美國的擔憂，韓蒙德表示，英國政府已決定採用Libra的概念，只要有適當的監管，「這是非常正面的事情。」他說，「我們不會拒絕它，也不會試圖阻止它。我們將與之互動並嘗試與其他人合作，以確保其得到有效監管。」

韓蒙德認為，Libra與比特幣不同，兩者有著截然不同的所有權結構。不過他也警告，若沒有適當的審查，Libra可能會對金融體系帶來「巨大的風險」，遭洗錢者或恐怖份子利用。

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關鍵字：臉書,加密貨幣,Libra,Calibra,虛擬貨幣

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