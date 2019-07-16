用APP點滷肉飯！鬍鬚張導入智慧餐飲系統　全年營收上看18.2億元

▲鬍鬚張董事長張永昌（圖中）今天攜手Pi拍錢包董事長詹宏志（圖左）、佳世達科技總經理李昌鴻，共同舉辦「啟動智慧餐飲」記者會。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

中式速食連鎖龍頭鬍鬚張，啟動近六十年來最大改造工程。鬚鬚張董事長張永昌今（16）日宣佈，旗下64家門市據點，導入行動支付系統機制與APP點餐系統，以智慧餐飲搶攻新世代的心佔率，全年營收上看18.2億元。

鬍鬚張今天攜手Pi拍錢包董事長詹宏志、佳世達科技總經理李昌鴻，共同舉辦「啟動智慧餐飲」記者會，張永昌表示，鬍鬚張從2018年起開始策畫行動支付機制，並於今年上路啟用，配合會員數據管理，APP點餐等方案，將持續推動智慧餐飲的服務來革新古早味。

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張永昌指出，鬍鬚張第一波先斥資新台幣2500萬元導入行動支付，將旗下64家門市換裝新一代POS系統，使其具備行動支付，部分門市則會再加上KIOSK(自助點餐)、KDS(廚房顯示系統)、平板點餐等系統，改善服務流程。

另外，鬍鬚張的品牌APP也將於今年上線，提供會員集點優惠與點餐服務，完成鬍鬚張智慧餐飲架構，從而翻轉消費者對傳統飲食業嘈雜的既定印象，打造出安靜、快速、高質感的用餐環境。

「鬍鬚張接入Pi拍錢包，使古早味魯肉飯能與數位生活結合。」Pi拍錢包董事長詹宏志表示，消費者透過行動支付就能輕鬆購買，線上線下的合作也連結了P幣的龐大點數生態系，同步描繪我們對未來支付生活的想像。

目前消費者已可於鬍鬚張使用LINE Pay、台灣Pay與悠遊卡，向文章表示，後續將增加PI錢包、街口、玉山銀行PI錢包信用卡等支付工具，以及支付寶、微信以及Hana Member韓亞錢包等境外支付工具，擴大服務來台享受美食的外籍旅客。