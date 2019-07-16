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民眾對銀行家的信任度　電影《愛．滿人間》有答案

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▲▼ 愛滿人間。（圖／電影劇照）

▲ 愛滿人間裡描述銀行家中，有吝嗇、小人，以欺騙客戶和股東為榮的形象。（圖／電影劇照）

記者吳靜君／台北報導

金管會副主委黃天牧今(16)日表示，民眾對金融機構的信任可以從電影《愛．滿人間》中看出是「見仁見智」。

土地銀行舉行「公司治理與企業誠信」研討會，黃天牧致詞時表示，2008年發生金融海嘯到現在也有11年，最大的變化是「信任」的問題，各銀行積極強化資本、增加資本的韌性，再發生同樣問題時，不至於用到政府的錢，目前國內外金融機構的韌性也有一定的結果。

請繼續往下閱讀...

但是民眾對於銀行業者的「信任」是否有回到金融海嘯之前，就「見仁見智」，國內銀行有些理專盜用客戶的錢，國外也發生同樣的行為和問題，像是虛設帳號、假造等也都有案例發生。

金融機構的誠信、公司治理不僅僅是「資本適足」的問題，並且還包含企業的文化、個人行為的問題，但是形塑文化要花相當長的時間。為何說11年來，民眾對於銀行的信任還是「見仁見智」，黃天牧說，去年有一部電影是迪士尼的《愛．滿人間》，是50年前《歡樂滿人間》電影的第2版。

在《愛．滿人間》的電影當中有一個銀行家，被形塑成吝嗇、小人的形象，並以欺騙客戶、股東為榮，而迪士尼是專門出品「老少咸宜」的電影，在《愛．滿人間》迪士尼已給銀行業者定位，也會給小朋友留下印象。黃天牧表示，民眾對銀行業者還無法恢復（至海嘯之前），信任產生缺口必須要彌補這個「信任赤字」、提升社會被信任程度，還是有努力的空間，建立形塑文化、公司治理就變得相當重要。

▼土銀舉行「公司治理與企業誠信」研討會。（圖／土銀提供）

▲▼土銀舉行「公司治理與企業誠信」研討會。（圖／土銀提供）

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關鍵字：公司治理,誠信,銀行業,金融機構,電影,愛滿人間,信任赤字,金融海嘯

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