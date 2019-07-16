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美銀行業首傳捷報！花旗財報公布　表現優於分析師預期

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▲▼花旗集團（Citigroup）。（圖／路透）

▲花旗集團（Citigroup）。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

花旗集團（Citigroup）美國時間15日公布第二財季財報，表現較去年同期好，該公司也是第一家公布第二財季業績的美國大型銀行。

據《華爾街日報》報導，根據花旗公布的財報，第二財季營收為187.6億美元，與去年同期的184.7億美元相比成長2%，也較先前分析師預估的185億美元高；淨利潤方面則為48億美元，較去年同期的45億美元高，成長約7％；每股盈餘為1.95美元，較先前分析師預測的1.81美元高。

請繼續往下閱讀...

報導指出，花旗近幾個月面臨相當龐大的競爭壓力，華爾街業務方面，交易部門因為市場波動性不大而被拖累；大眾業務方面先前因為美國聯準會（Fed）自2015年以來一直升息，提高了銀行的貸款盈利能力，但聯準會近期暗示降息的可能，導致整個銀行都在努力應對降息前景。該公司執行長高沛德（Michael Corbat）向分析師表示，正從之前預測的利率上升環境，調整方向，「從我們的角度來看，我們認為市場尚未做出充分調整。」

值得一提的是，花旗集團消費業務部門有穩健的成長，全球消費銀行業務收入達85.1億美元，成長約3％。受到該行信用卡業務成長的推動，除了信用卡業務收入成長7%至22億美元外，美國消費銀行業務收入也成長3%，至51.6億美元。

報導指出，花旗正努力實現2020年財務目標，因此今年的業績表現將相當重要。今年6月該公司或聯準會批准，將在未來12個月以股息和股票回購的方式再向投資者支付215億美元，另外也繼續減少成本，相關支出已縮減2%，至105億美元。

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關鍵字：花旗,第二財季,財報,分析師,銀行,美國,聯準會

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