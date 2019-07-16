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台灣勞工比日韓幸福　工時過長比例為近11年來低檔　

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▲▼道路工程,柏油路,施工,交通,一例一休,工人,工安衛生,勞檢,職場安全,派遣工,臨時工,勞工,施工機具。（圖／記者李毓康攝）

主計總處指出，台灣勞工工時條件優於日韓。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

根據主計總處今（16）日公布最新統計，台灣去（2018）年受雇者工時過長、每周工作超過50小時的比例為5.9%，較前（2017）年持平，為近11年以來低檔，且工時條件優於日本、韓國。

主計總處發布最新國情統計通報指出，受到產業結構、勞動市場特性、相關法令及家庭政策影響，台灣的受雇者工時過長比例略高於OECD會員國中位數5.5%；並遠低於韓國的25.2%及日本的17.9%，換言之，勞工的工時條件優於日本、韓國。

請繼續往下閱讀...

主計總處指出，台灣自2016年元旦起，勞工法定正常工時由每2週不得超過84小時，縮短為每週40小時，同年12月21日再修正勞動基準法部分條文，進一步落實勞工「週休二日」，因而使台灣的工時過長比率維持在2008年以來低檔。


從性別來看，台灣歷年來女性受僱者工時過長比率均低於男性，去年女、男性分別為 4.6％及 7.0％；與前（2017）年相較，女性續降0.2個百分點，是自2006年以來最低。

▼歷年台灣受雇者工時過長比例統計，圖點開放大。（資料來源：主計總處）

▲▼台灣勞工比日韓幸福　工時過長比例維持在近11年來低檔。（資料來源：主計總處人力運用調查）

OECD會員各國工時過長比例統計，圖點開放大。（資料來源：主計總處）

▲▼台灣勞工比日韓幸福　工時過長比例維持在近11年來低檔。（資料來源：主計總處人力運用調查）

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關鍵字：勞工,勞基法,主計總處,工時

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