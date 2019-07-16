刮刮樂「麻將賓果」總獎金8億任你拿！　瞇牌連線刮中頭獎200萬

▲台灣彩券公司今日推出「麻將賓果」、「幸運777」共2款刮刮樂，總獎金超過10億元。（圖／台灣彩券提供）

記者紀佳妘／台北報導

台灣彩券公司今（16）日推出「麻將賓果」、「幸運777」共2款刮刮樂，平均中獎率都有3成以上，總獎項超過305萬個，總獎金超過10億元，其中「麻將賓果」共有5個頭獎200萬元，總獎金超過8億元，要讓彩迷感受心跳加速的瞇牌連線刮獎樂趣。

刮刮樂「麻將賓果」玩法概念取材於台灣夜市小攤流行的「麻將賓果」遊戲，結合刮刮樂「麻將」及「連線」兩大熱銷主題，是一款兼具鬥智娛樂與刮獎刺激的益智延長型遊戲，每張售價200元，共有5個頭獎200萬元，超過20萬個1,000元（含）以上的獎項，總獎項超過197萬個，總獎金超過8億元，總中獎率32.55%。

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至於遊戲玩法運用各式麻將牌做為「賓果區」連線中獎的符號，只要「您的麻將牌」出現在「賓果區」中，且任5個麻將牌符號連成一條線（直線、橫線或對角線），即為連線成功，可依連線成功數得到其對應的獎金，連線越多，獎金越高，想要一次過足麻將瞇牌癮，以及連線對獎的彩迷千萬別錯過。

另外，同日上市的刮刮樂「幸運777」每張售價100元，以象徵幸運的數字「7」為主題，共有超過8萬個700元（含）以上的獎項，也設計多個與幸運數字「7」相關的獎項，如7,000、7萬元與70萬元，共有4個頭獎70萬元，總獎金超過2.2億元，總獎項超過107萬個，總中獎率30.06%。

「幸運777」提供「刮六中三」及「井字型」兩種遊戲玩法，在「刮六中三」刮區中，只要刮出3個相同金額，即得該獎額；或刮出一個「7」，即得獎金700元。在「井字型」遊戲刮區中，在任一對角線、直線或橫線刮出3個「07」，即得獎金欄獎額。