科技部廣發英雄帖　招募新創新兵前進CES 2020

▲CES即日起招兵買馬，招募新創新兵前進CES 2020。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

科技部今（16）日宣布，即日起開始招募CES 2019台灣代表隊的程序，預計帶領80家團隊前進明（2020）年前進美國拉斯維加斯，第三度以台灣國家館之名參加CES 2020。

科技部次長許有進表示，科技部今年初再度率44個臺灣科技新創前進CES 2019，於CES新創區「Eureka Park」設立台灣國家館Taiwan Tech Arena（TTA），獲得55億新台幣商機。

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TTA今年選出之44家科技新創公司中，有8家獲得Innovation Award新創大獎，獲獎數排名全球第二，僅次於法國，並參與CES大會的媒體展前記者會CES 2019 Unveiled，顯示台灣在科技新創生態圈及下一波科技產業的競爭力。

科技部Taiwan Tech Arena今年已率領科技新創前進美國CES、法國VivaTech與新加坡Innovfest等國際新創展會，即日起徵招國家代表隊，至8月15日截止徵件，接著進行初選、並送矽谷創投進行書面審查，最後再轉交美國Consumer Technology Association（簡稱為CTA）大會，俾嚴選80個科技新創精兵代表台灣前進CES 2020。

欲徵召的新創領域主要集中於IoT 物聯網、Automotive、區塊鏈、智慧醫療、機器人與先進製造等 10大領域。預計9月16日可公告最後入選團隊；並於明年1月前，科技部將舉行一連串培訓及行銷活動，包括10月的Boot Camp，預計聘請矽谷業師協助團隊簡報技巧及一對一經驗傳承。

▼科技部於CES成立台灣國家館。（圖／資料照）