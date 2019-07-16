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6月投信基金規模破3.3兆元　再創單月新高

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▲▼Google,Gmail,谷歌,信箱,通俄門。（圖／達志影像／美聯社）

▲投信認為，資金行情下，龍頭企業將受青睞。（圖／達志影像）

記者周康玉／台北報導

根據投信投顧公會資料統計，截至6月底為止，投信整體基金規模達3兆3485億元，較5月增長7.78%，續創單月新高紀錄。同時，累計上半年，規模已增加7766億元，較去年底成長30%。法人指出，聯準會降息預期升溫、貿易戰利空鈍化，下半年資金行情可期，惟貿易戰混沌不明，投資人應強化資產配置。

此外，6月貿易戰利空鈍化，加上「川習會」確定在月底G20峰會登場，讓股市擺脫修正壓力，展開谷底反彈走勢，跨國股票型基金規模同步回溫。

請繼續往下閱讀...

若按類型區分，跨國指數股票型、國內指數股票型、跨國股票型與跨國一般債券型這4類基金規模增長最多，各增加1149、930、203與168億元；而減少較多的是國內貨幣市場型基金，月減182億元。

第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金經理人張正中表示，6月全球央行鴿聲四起，讓金融市場持續籠罩在低利率環境中，資金亦大舉轉向債券資產，包括：被動式操作的債券ETF、主動式投資的一般債券型基金，成為資金停泊的深水港，相關的跨國指數股票型、一般債券型基金規模因此水漲船高。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶指出，雖然Fed鴿派言論激勵市場，但綜觀全球有多項潛在風險，包括：美中在元首達成共識後，何時正式開啟新一輪談判、美國與歐盟、法國對於飛機產業補貼及科技稅之爭議，以及日韓半導體生產元件出口限縮等發展。

統一FANG+ETF（00757）經理人袁永騰表示，在國際政治環境不確定衝擊下，預期企業與消費支出短期仍將趨於保守，央行釋出資金投入實體資本支出少，預料多數資金將會流進金融市場，成為推升股市上行的主要動力。

袁永騰表示，在資金行情下，以軟實力為主，無成品庫存壓力的新經濟型態企業，較不受貿易戰影響，其中，具持續高成長動能的全球龍頭企業，較易受資金青睞而有較佳表現。

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關鍵字：投信,定期定額,投資理財,中美貿易戰

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