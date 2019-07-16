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明年撥補200億救勞保破產危機　勞長：對1,041萬勞工負責任

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▲▼勞動部今日上午舉行勞保局局長交接典禮。（圖／記者紀佳妘攝）

▲勞動部今日舉行勞保局局長交接典禮，監交人為勞動部長許銘春。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

攸關千萬名勞工退休金，勞保財務危機尚未解除，勞動部今（16）日上午舉行勞保局局長交接典禮，負責監交的勞動部長許銘春表示，年金改革最大問題在於財務結構，必須審慎面對，而政府明年將撥補200億元挹注，「我想這是對1,041萬勞工負責任的態度」。

勞保局今天舉行新舊局長交接典禮，監交人為勞動部長許銘春，她肯定石發基任職長達30多年期間的努力，在台灣有將近1041萬勞保投保人數，投保單位有56.4萬家，一個勞工從生老病死都跟勞保局有關，透過勞保制度讓勞工生活有保障，這也是社會安全網很重要的環節。

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許銘春致詞時指出，即將接任的鄧明斌在勞政領域服務也超過23年，其中有20年都是在勞工保險業務，對勞保業務相當嫻熟，尤其在面對年金改革及職災單獨立法，能以同理心溝通政策，因此對鄧明斌未來領導勞保局深具信心，面對1,041萬勞保投保人數、111萬農保投保人數以及333萬國保投保人數，期許鄧局長在石局長打下的基礎開創新局面。

▲▼勞動部長許銘春。（圖／記者紀佳妘攝）

▲勞動部長許銘春。（圖／記者紀佳妘攝）

石發基今天退休卸下勞保局長一職，他說，今早跑步時發現自己體態輕盈，整個重量彷彿卸下來了，同時也點出他與新任局長的相似之處，首先是他們都是從勞動部勞動保險司跳到執行單位的勞保局長，最大好處在於了解立法本意，同時也能看到是否貫徹中央法令，並對多年同事掌管攸關千萬名勞工的權益深具信心。

新任局長鄧明斌表示，這是另一個責任的開始，勞保局負責勞保、國保、農保將近1,500萬被保險人，也是全台最大的服務公司之一，如何讓服務更為貼心、便利，一直是勞保局持續努力目標，同時也期許自己以新思維帶領同仁，並重視友善職場，營造快樂的工作環境，不要出現霸凌情況，才能提供民眾良好的服務。

▲▼勞保局新任局長鄧明斌。（圖／記者紀佳妘攝）

▲勞保局新任局長鄧明斌。（圖／記者紀佳妘攝）

外界關注勞保基金提早至2026年破產一事，許銘春受訪時指出，攸關1,041萬名勞工的退休金，政府撥補200億元是政府展現負責任的態度，目前勞保年金改革法案已送到立法院，各界都知道勞保財務結構是大議題，一致認為要審慎面對。

不過，許銘春坦言，政府撥補200億元僅是解決部分問題，但沒有辦法解決財務結構，未來將會審慎研議財務結構，讓年金永續，「我想這是對1,041萬勞工負責任的態度」；至於每年是否持續撥補，她則說，勞保每3年都會進行精算，屆時會視收支短絀及政府財務考量而定。

過去2011年勞保精算報告釋出後，當時引起民眾恐慌，引發一股老年給付一次擠兌潮，鄧明斌強調，財務未來不樂觀是事實，但希望讓民眾了解保險有問題，但未來如何改革才是最為重要的事。

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關鍵字：勞動部,勞保局,年金改革,許銘春,鄧明斌,石發基

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