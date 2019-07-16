影／小英概念股發威　台船多元佈局風電商機攻上半年線

記者林淑慧／台北報導

政策力挺離岸風電發展，「小英概念股」台船公司受惠多元佈局，今年可望轉虧為盈，今（16）日盤中翻紅，股價最高來到每股27.45元，漲幅近3%並攻上半年線；法人表示，目前台船在潛艦及軍艦的在手訂單上看650億元，後市表現可期。

2020總統大選在即，法人表示，蔡政府的振興經濟政策主軸有二，包括5+2 產業及台商回流行動方案，可作為選股參考，像是政策力挺的風電及國艦國造概念股， 如台船、漢翔、永冠-KY等，或是生技股中的東洋、中裕，可望成為股市資金避風港。

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▲台船15號昨（15）日由基隆港首航，這是台灣第一艘大型風電工作船，台船表示可望落實船隊本土化。（圖／台船提供）

其中，多元化佈局離岸風電的台船公司，日前成立台船環海風電工程公司，加上為中鋼在興達港的水下基礎組裝廠預計明年量產，子公司台船防蝕也拿下「塑化廠管線架標案」高達7億的標案，今年轉虧為盈可期，表現受到法人青睞。

台船近年大力推動綠能風電事業，2015年完成台灣首座離岸測風塔安裝工程，今年初除已獲得沃旭開發商海底基礎樁訂單外，更在4月份於基隆廠區打造了140M大型駁船，為台灣第一艘大型風電工作船，將可提供台船環海公司及國內外相關業者營運，法人預估，明年台船風電業務占營收比重將上看二成。