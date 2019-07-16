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房貸龍頭土銀看房市　建商已有動作　近期中南部「獵地」

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▲▼土銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

▲▼土銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

土銀董事長黃伯川今日表示，針對房地產的看法，量會比價先行，現在量已經有出來了，房地產是U型慢慢上來，房價不會快速上漲，但是已經偏向右邊，也有中南部的建商就已經在郊區在「獵地」。

房貸中的「土建融資」是房市的先行指標，黃伯川指出，因為銀行辦理建商的土建融資，就會進一步辦理分戶融資，房貸就會轉至個人，中期的房貸也會延伸為長期。而土地銀行至今年上半年，土建融資的餘額已經達到3598億元，較去年大幅成長23.37%，市占率也達到18%，至今年上半年土銀的房貸餘額也已經達到了8600多億元，穩居房貸龍頭的地位。

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黃伯川表示，房地產有分自用性的不動產，與投資性的不動產需求，尤其是華人又特別愛投資動產，認為不動產比較不會折舊，又有傳承的意義。而就一般市場來看「量會比價先行」，不論是股市或者是房市。

而房市的量已經漸漸出來，根據統計今年前5月，房地產買賣移轉棟數就達到9.1萬棟，是五年來的新高，他進一步說明，但房市又不像股市，是V型的波動，一有利多或利空因素就急漲、急跌，而是U型的波動，會緩漲也不會快速的下跌。

而黃伯川說，既然量已經逐漸出來，那麼房價應偏向右邊(逐漸上揚)，即使近期有台商資金回流的議題，但是政府也不希望資金流入房市炒房，所以房價預估還是會慢慢上揚。

與過去不同的是，過去房地產先漲的得先是雙北市，然後再向南擴張，但是近期因為各地方政府積極建設產業園區，創造就業機會，所以這波反而中南部並不落後，已經許多建商近期都在中南部郊區「獵地」，帶動了中南部的房市回溫與價格上揚。

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關鍵字：土銀,土建融資,房貸,黃柏川,房市,房貸,中南部,建商

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