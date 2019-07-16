法國開徵3％數位稅！預估年增177億稅收　Apple、微軟等美國科技巨頭遭鎖定

▲法國政府課徵「數位稅」的目標約有30家不同的公司。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

數日前，美國宣佈將調查法國所提出的「數位稅」，以確定它是否不公平地針對美國公司。 不過，儘管美國的壓力襲來，法國政府還是批准了這項稅收計劃，並且也正在推進這項計劃。

根據英國廣播公司（BBC）的報導，法國的參議院已經批准了這項稅收計劃。 該稅收計劃針對所有營收收入超過7.5億歐元（約新台幣266億元）的大型科技公司，這也包括了蘋果（Apple）公司。法國政府課稅的目標約有30家不同的公司，包括蘋果（Apple），臉書（Facebook），微軟（Microsoft）和亞馬遜（Amazon）等。

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根據這項新法規，這些科技公司在法國營業的話，將被徵收3％的「數位稅」。此外，新稅將從今年年初起追溯適用；值得注意的是，這是針對銷售額，而非利潤。法國財政部預估每年可以為法國增加5億歐元稅收。

與此同時，美國的調查旨在確定稅收是否不公平地針對美國公司。美國的貿易代表Robert Lighthizer將有一年的時間來調查法國的「數位稅」，這也可能導致美國對法國徵收新的關稅或採取其它的貿易限制。

然而，法國表示，課徵「數位稅」的目標是確保這些科技巨頭繳納應付的稅額。

法國通過實施「數位稅」，成為第一個開徵數位稅的歐盟國家，但歐盟內部的態度卻不相同，以金融服務業為主的小國反對這項新稅制。

不過，