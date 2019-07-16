郭台銘連8個月加碼買進　鴻海重新站上80元大關

▲鴻海創辦人暨董事郭台銘。（圖／記者黃克翔攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）創辦人暨董事郭台銘角逐國民黨總統初選失利，鴻海股價昨（15）日由黑翻紅，外資更是轉為買超6,104張，再加上郭台銘6月再加碼買進550張鴻海股票，激勵鴻海股價今（16）日突破季線重返80元大關，最高來到80.3元，漲幅逾2.68%，等於郭台銘身家一天就增加29億元。

郭台銘角逐國民黨總統初選失利，競選辦公室發表聲明，首先恭喜韓國瑜勝出，並給予祝福，更向所有支持者表達感謝，最後強調自己對中華民國的熱愛永不改變，為中華民國奉獻的決心永不放棄，至於下一步動作，尚未做出任何說明。

請繼續往下閱讀...

鴻海股價昨日盤中由黑翻紅，外資更是轉為買超6,104張，激勵鴻海股價今日開高走高，突破季線重新站上80元大關，最高來到80.3元，漲幅逾2.68%，若以郭台銘最新持股133萬7938張估算，等於郭台銘身家一天就增加29億元。

根據證交所最新大股東持股異動公告，郭台銘6月再買鴻海股票550張，若以鴻海6月收盤均價74.92元粗算，等於又砸4120萬元進場買股， 等於連續8個月加碼鴻海股票，總計持股來到133萬7938張，持股比重約9.65%。

鴻海6月營收3,965.37億元，月增3.2%，年增1.7%；第2季營收1.16兆元，季增10.1%，年增7.4%；累計上半年營收2.22兆元，年增5.1%；第2季及上半年營收，雙雙創下歷年同期新高。