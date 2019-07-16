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「韓流概念股」今天強弱有別　分析師：短線不追高、壓回再進場

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▲▼國民黨初選民調公布記者會,確認由韓國瑜出線。（圖／記者李毓康攝）

▲ 國民黨總統初選民調公布，確認由韓國瑜出線。（圖／記者李毓康攝）

記者李瑞瑾／台北報導

高雄市長韓國瑜在國民黨總統初選中出線，將代表參與2020年總統大選，「韓流概念股」昨（15）日應聲走高，但今天有部分個股已經拉回整理。分析師表示，高雄概念股已處於強勢的高檔狀態，尤其觀光類股受惠最大，但建議投資人不要再追高，後續有再次轉強機會，可等壓回後再進場。

所謂「韓流概念股」，主要都是跟韓國瑜或高雄市沾上邊的個股。包括華園（2702）、高野（2736）、欣巴巴（9906）、大魯閣（1432）、國賓（2704）等，昨天股價都有強勢演出。

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不過，這些概念股今天強弱有別，像是國賓（2704）下跌超過3%、高野（2736）下跌超過6%、京城（2524）走跌逾1.5%。

至於欣巴巴（9906）、大魯閣（1432），今天仍強勢上漲超過4%。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰經理表示，韓國瑜初選通過後，股市變動集中在高雄觀光、營建資產兩個族群，在這兩天股價有明顯轉強。就個股部分，觀光股有明顯受惠狀況，主因是在陸客來台人數。

蔡明翰指出，陸客來台比重是所有來台旅客比重最高的族群，佔了三成以上，而2016年開始陸客下滑，也讓高雄飯店住房率不斷往下滑，韓市長上任後，來台陸客明顯回升，去年高雄飯店住房比例57%、今年更升至65%。

此外，韓國瑜也提到當選總統後，會有部分時間回到南部辦公，再加上有更大權力，後續將有機會帶動觀光客流向高雄。蔡明翰認為，短線將以題材面為主，中長線營運面也會慢慢好轉，整個在觀光業有實質受惠，題材面佔70%，營運面30%。

另一方面，在資產營建這部分，蔡明翰認為韓國瑜加入競選對整個高雄後續營建、房市需求、供給，短時間並不會那麼明顯，因房市循環架構比較大，所以對資產營建類股貢獻有限，需要長期觀察。

蔡明翰指出，其實從上星期五要收盤開始，市場上就有進場卡位狀況，整體表現都比大盤強勢，但也開始有賣壓出籠，對看多投資人來說，建議不要再做追高動作。不過，隨著新聞曝光不斷增加，高雄概念股還有再次轉強機會，可以等壓回、個股成交量降下來後再進場。

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關鍵字：韓國瑜,韓流概念股,國泰

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