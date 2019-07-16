剛離開李承翰公祭！李佳芬轉身燦笑「熱情緊握」議員手　家屬的淚都還沒乾

地方中心／嘉義報導

鐵路警察局故巡官李承翰因處理自強號列車補票糾紛，沒想到卻遭鄭姓犯嫌持刀猛捅，送醫搶救後仍身亡。公祭於16日舉行，一早嘉義就下起綿綿細雨，彷彿在為李承翰哭泣，而高雄市長韓國瑜的夫人李佳芬也來到現場。

▲李佳芬熱情與議員寒暄。（圖／記者翁伊森攝，下同）



高雄市長韓國瑜贏得國民黨2020總統初選，隔日夫人李佳芬開始勤跑行程。她身穿一襲黑衣、綁著黃絲帶，在弟弟李明哲議員、嘉義縣議員楊秀琴等人陪同下進入會場，上香完後彎下腰向李承翰的父母致意。

面對大批媒體，李佳芬微笑表示，「今天是來參加公祭的，不接受採訪。」不過轉身後，卻被捕捉到非常熱情、燦笑緊握住議員的雙手，融洽寒暄，與公祭內流淚的家屬形成相當大的對比。

▲上香致意。



另外李承翰的告別式上午響起《末班車》歌曲，屏幕上則放著李承翰生前的紀念影片，讓前往弔唁的親屬、同仁紛紛忍不住落淚。會場以百合花、蝴蝶蘭等鮮花，以及輓聯「忠誠為民 秉公執法」、「英勇善戰 無私奉獻」布置，短短的八個字訴盡了李承翰最後英勇與歹徒搏鬥的身影。

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