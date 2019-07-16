高鐵迎暑假搶攻觀光財　會員車票半價快閃優惠下周一登場

▲台灣高鐵今（16）日宣佈針對會員推出限時車票半價優惠，將在下周一晚間22時30分登場。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

暑假旅遊旺季來臨，台灣高鐵搶客再出招。台灣高鐵今（16）日宣佈針對會員推出限時車票半價優惠，將在下周一晚間22時30分起限時一小時，每人限購二張，以會員經濟策略搶攻觀光財。

依據統計，台灣高鐵TGo會員服務自2017年10月推出以來，累計至今年6月8日，會員人數已突破百萬大關，也推升台灣高鐵運量穩步提升，今年前五月累計營收達196.58億元，較去年同期成長 5.33％。

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台灣高鐵表示，凡TGo會員於7月22日（一）晚間22時30分至23時30分登入會員帳戶，即有機會購得「兩人同行 同享半價」專案車票，限購2張標準車廂對號座且相同日期、區間與車次之車票，限量2,500組，每位會員限購乙組，售完為止。

高鐵公司表示，欲參加活動的民眾，必須加入TGo會員並開通帳戶，才能獲得活動資格。符合資格的TGo會員則須登入帳戶，於活動時間內至「兌換專區」的「車票換購」頁面，選擇「百萬感動百萬美好 兩人同行車票半價」之優惠選項後，填妥起訖站、日期、車次，並立即完成線上付款。

高鐵公司指出，此專案活動可購買之車票搭乘期間為7月23日至8月18日，歡迎TGo會員現在就邀請親朋好友安排好暑期旅遊或探親、訪友行程，一同加入TGo會員，準時搶購理想車次。