WTO恐同意「美國對歐盟徵收關稅」金額高達2千億！歐美貿易戰加劇

▲歐美貿易戰即將加劇。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

美國政府正等待世界貿易組織（WTO）裁決歐盟對空中巴士（Airbus）的補貼是否將傷害美國，先行在本月初宣布對價值40億美元的歐盟商品徵收關稅，關稅金額範圍在50億美元至70億美元之間（約新台幣1552億元至2173億元）。然而有消息指，歐盟官員預期WTO將會同意美國徵收關稅。

根據彭博報導，美國政府正等待WTO就歐盟對空中巴士的補貼禁令將會造成損害，一旦最終判決出爐，美國就會立即採取行動徵收關稅，包括起士、橄欖、義大利麵、威士忌等商品。美國貿易代表署（USTR）之前就估計，歐盟限制空中巴士的補貼造成約110億美元（約新台幣3415億元）的經濟損失。

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報導也引述2位歐盟官員，WTO最快將在夏季結束前宣布判決，也很有可能同意美國向歐盟徵稅。儘管歐盟已經開放了一項可以避免針鋒相對的關稅解決方案，但歐盟貿易事務執行委員馬爾姆斯特（Cecilia Malmstrom）月初表示預計仍會徵收關稅。

美國4月初宣布價值210億美元（約新台幣6520億元）的關稅，歐盟也已擬定120億美元（約新台幣3725億元）的報復性徵稅名單。歐盟還表示，如果美國總統川普（Donald Trump）威脅歐洲汽車和汽車零部件徵收關稅，歐盟也準備以200億歐元（約新台幣6992億元）的關稅回擊。