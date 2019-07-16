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Facebook：待監管顧慮消失前　不會貿然推出虛擬貨幣Libra

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▲Facebook在監管疑慮解決前不會貿然推出Libra。（圖／路透）

▲Facebook在監管疑慮解決前不會貿然推出Libra。（圖／路透）

科技中心／綜合報導

根據《路透社》的報導，由於美國財政部長梅努欽（Steven Terner Mnuchin）對Libra可能被用於非法活動相當關切，所以，Facebook週一表示，在監管顧慮得到解決前，不會貿然推出虛擬貨幣Libra。

此外，負責Facebook區塊鏈工作的David Marcus希望讓國會了解，創造Libra並不是為了和傳統的貨幣競爭或擾亂貨幣政策。

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此外，Marcus指出，Libra是一種支付工具，而不是一種投資。人們不會像購買股票或債券那樣使用它，並期望它能支付收入或增加價值。與此相比，Libra的功能更像現金。舉例來說，民眾會用它給身在其它國家的家人匯款，或者購買貨物。

而且，Marcus也指出，Libra不會與任何主權貨幣競爭，或進入貨幣政策的領域。 Libra的管理團隊Libra Association將與美國聯邦準備理事會（Fed）和其它中央銀行合作，確保Libra不會影響貨幣市場，貨幣政策仍屬於中央銀行的範圍。

Facebook預計，這將是金融科技史上，監管機構和各國央行最廣泛、最謹慎的「產品上市前」監管。

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關鍵字：梅努欽,Libra,Facebook,Fed,虛擬貨幣

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