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香港經濟面臨考驗　謝金河：今年以來港股表現相對落後全球

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▲▼財經名主持人謝金河。（圖／記者李蕙璇攝）

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河15日在臉書以「政治才是經濟之本！」為題發文指出，在過去很多企業人士都認為，「只要專心賺錢就好，不要理會政治」，但謝金河認為，其實政治是拼經濟的上層建築，不管多麼會拼經濟，最後都會碰到政治。

謝金河在臉書提到，過去許多企業人士都說，「政治歸政治，經濟歸經濟，只要專心賺錢就好，不要理會政治！」，但他認為，政治是拼經濟的上層建築，經濟拚到一定程度，最終還是會碰上政治。

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他指出，現在香港正面臨這樣的考驗。最具代表性的是香港股市今年最重磅級的新股上市集資案百威亞太，因為國際承銷配售認購不足，總集資額764億港元的IPO，宣布失利。而今年上半年的幾宗新股集資，表現都很不理想，而這也可能影響到要回香港第二上市的阿里巴巴，原本集資金額200億美元，可能因市況不佳減半。

謝金河指出，今年以來，香港股市表現相對落後全球，尤其是停牌企業大量增加，很多市場寄以厚望的明星，例如小米從22.2港元跌到8.91港元；保險業明星眾安在缐從96.1跌到19.88港元；騰訊的閲文集團從110殺到29.4港元；電競的雷蛇從5.49跌到1.01港元等，在在都讓香港的投資人賠到手軟。此外，6月香港航空貨運量比去年同期減少8.6%，香港人移民來台人數，也正逐月創新高，「這都是政治在影響經濟的表現」。

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關鍵字：謝金河,政治,經濟,香港,港股

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