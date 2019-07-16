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暑假出國省錢大作戰！　換匯優惠、刷卡賺回饋讓你聰明省荷包

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▲日本中部機場,名古屋機場。（圖／記者陳涵茵攝）

▲不少民眾趁著暑假期間出國趴趴走，民眾選對換匯時機、刷卡優惠，即可聰明省荷包。（圖／記者陳涵茵攝）

記者紀佳妘／台北報導

隨著暑假旅遊旺季的到來，出國旅遊免不了需要換匯，不少銀行紛紛在信用卡、換匯提供加碼活動，只要民眾善用銀行換匯優惠，掌握換匯時機，並搭配刷卡消費賺回饋，對於省荷包也是不無小補。

首先是銀行換匯優惠活動多，像是台新銀行7月推出「周三Hen匯搶」限時換匯活動提供優惠匯率時間為當日上午9點起至下午3點止，美元為主要優惠幣別。民眾以新台幣帳戶換匯可享即期匯率優惠4分；若有美金現鈔需要，透過線上申購，可享現鈔匯率優惠10分。

請繼續往下閱讀...

再者是ATM換匯相對划算，目前台銀、中信銀、土銀、合庫、一銀等12家銀行都設有外幣ATM，24小時提供外幣提領服務，換匯價格通常也較臨櫃來得優惠，部分銀行暑期更是提供加碼優惠，像是元大銀行推出以外幣提款機以新台幣帳戶扣款提領外幣現鈔，除享有美元優惠3分、日圓優惠0.1分的匯率優惠外，再享免收現鈔結購手續費。

▲▼有錢,炫富。（圖／免費圖庫pxhere、pakutaso）

▲暑假是旅遊高峰期，各家銀行推出各種換匯減分優惠，對於省荷包不無小補。（圖／免費圖庫pxhere、pakutaso）

另外，玉山銀則鎖定外幣ATM換匯優惠，即日起至9月30日，民眾持國內各家銀行發行之金融卡至玉山外幣ATM提領日圓、美金、人民幣及港幣，可享有暑期限定牌告匯率優惠。

最後是現金回饋卡省很大，不少人出國會選擇刷卡消費，以免外幣現鈔花不完或是怕被偷，不過海外刷卡必須負擔1.5%手續費，所以回饋率必須要1.5%超過回饋才划算，不僅能省手續費，還能賺回饋金。

舉例來說，台北富邦銀行的「J卡」在日本地區除了原有的3%回饋無上限外，從即日起至9月30日推出「J舞一夏」回饋活動，不限國別享最低3%、日本旅遊最高5%回饋無上限；在日本指定25大通路刷卡，額外加碼回饋2%，等於最高享有5%回饋無上限。

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關鍵字：出國,旅遊,信用卡,刷卡,換匯,外幣

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