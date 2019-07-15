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高通推Snapdragon 855 Plus　下半年上市

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▲▼高通，MWC，5G。（圖／業者提供）

高通推出Snapdragon 855 Plus行動平台。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

高通今（15）日宣布推出Snapdragon 855升級版－－Snapdragon 855 Plus行動平台，預計下半年上市。

Snapdragon 855 Plus行動平台提供5G領域的遊戲體驗，專為速度打造，旨在強化效能，提供領先業界的數千兆等級5G傳輸、電競、AI及XR，將電競提升到Snapdragon Elite Gaming的體驗。

請繼續往下閱讀...

高通技術公司產品管理副總裁Kedar Kondap表示，隨著CPU和GPU性能的提升，Snapdragon 855 Plus將為精英電競玩家提高規格門檻，並提升5G、電競、AI和XR的體驗，滿足高通OEM客戶的需求。Snapdragon 855 Plus是基於2019年Android旗艦產品—高通Snapdragon 855 5G行動平台的成功基礎而打造，是高通迄今所推出最先進的行動平台。

Snapdragon 855 Plus內建數千兆等級的Snapdragon X24 LTE 4G數據機，支援以X50 5G數據機和高通RF前端解決方案實現的5G連線，在頂級5G裝置中提供同等級產品最佳的蜂巢式網路效能、卓越的覆蓋範圍和持久的電池續航力。

該平台還提供高達2.96GHz的Kryo 485 CPU Prime核心時脈速度，以及Adreno 640 GPU提升15%。

Snapdragon 855 Plus並提供在電競、AI和XR的最新技術，為頂級用戶提供最符合需求的體驗。

在電競部分，Snapdragon Elite Gaming體驗具有軟體強化功能，如降低遊戲停格（Game Jank Reducer）、高速遊戲傳輸（Game Fast Loader）、反作弊外掛程式（Game Anti-Cheat Extensions）等；以完整的軟硬體功能為電競優化，創造競爭優勢，包括Vulkan 1.1繪圖驅動程式，比Open GL ES的功耗效率高20%

在AI方面，使用第四代多核高通人工智慧引擎以實現極速反應遊戲體驗，該引擎每秒運算超過7兆次（7 TOPs），提供強大的專用及可編程AI加速功能

XR（虛擬實境/延展實境）部分，則是透過連接到搭載Snapdragon 855 Plus和5G X50數據機行動裝置的XR瀏覽器，達到超快速、極度順暢的5G體驗。


 

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