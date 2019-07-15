「碧湖君鄰」2店面標租　底價各70萬元以上

▲內湖的「碧湖君鄰」2戶店面，預計7月17日標租。（圖／資料照）



記者吳靜君／台北報導

財政部今（15）日公布半上年國有不動產標租情形以及7月國有不動產標租清冊，最受到矚目的還是台北市「碧湖君鄰」的2個店面預計在7月17日開標，這兩案原本是想要透過地上權標售，但是因為標售多次未果，轉為標租。

相較於標售，標租是採取公告現值來計算底價，公式是公告現值乘以2%再乘上使用的年期，所以底價會比標售價還要低些，不過使用年限會以短期為主。

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今年上半年 標租國有地標脫率約4成

財政部國產署發布上半年國有不動產標租成績，截至今年6月，共有一棟建築物、312宗土地標脫，標脫率約四成左右，標租國有不動產收益共8,685萬餘元（實收），但是締約權利金則已經上看1.06億元，相較於去年全年的締約權利金1.6億元，今年上半年的成績已經過半，顯見今年標租的情形亮眼。

根據國產署的資料顯示，106年則是有2.05億元的締約權利金、105年則是有1.13億元的締約權利金、但是104年則僅有1704萬元，顯示105年之後標租情形大幅飆升。

國產署公布7月辦理不動產標租清冊，共計有24宗不動產案件。但值得注意的是，有兩戶是碧湖君鄰的房地，實為店面。國產署官員表示，碧湖君鄰這兩戶是國有地強制參與都更分回的房地，原本共計有13戶住戶，以及2戶店面，曾經以「地上權」的方式標售，而地上權是依據市價來計算底價，價格較高。官員指出，碧湖君鄰的13戶住戶已經全部標售完畢，僅剩下2戶店面。

這2戶店面因為面臨巷弄，所以經歷過8次標售未果，所以國產署決定改以標租的方式活用國有不動產，面積分別為186平方公尺（56.265坪）以及189平方公尺（57.1725坪），底價分別為72.4萬元與76.1萬元，租賃期限都是5年，預計在7月17日開標。官員說，得標的租戶如果期滿，有優先續約的權利1次，因此最長租期可以長達10年。

碧湖君鄰近文德站 步行只要5分鐘

官員表示，碧湖君鄰步行到文德站僅只要5分鐘，鄰近市場、公園、學校以及醫院等，生活機能完善。除此之外，這次標租的還有大安區的國有房地，樓層位於2樓，鄰近中正紀念堂、師大夜市，步行到捷運東門站只要5分鐘。

此外，還有高雄鳳山區五甲段住宅區土地，基地方正位在南正一路旁，鄰2,000坪環保公園；以及高雄鳳山區福德住宅區等土地，基地面積也有1,900坪，位在福誠一至三街及五街之間，鄰近五甲商圈、公園以及捷運站等。

台中市大里菸葉廠旁土地 也即將標租

官員表示，標租土地收取訂約權利金及年租金，以訂約權利金競標，房地則以年租金競標。除列標之土地、房地外，民眾如有租用其他國有土地房地需求者，可主動向所在地該署各分署辦事處申請辦理標租。

國產署也預告，近期將再推出台中市、新竹縣、南投縣等多處優質土地公告標租，其中台中市土地位於大里菸葉廠旁，地形方整，臨20米寬道路，交通便利。