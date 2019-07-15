亞馬遜獨家銷售Lady Gaga彩妝品牌　美妝零售將迎新變革

▲Lady Gaga的個人彩妝品牌「Haus Laboratories」將於9月在亞馬遜上獨家販售。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

Lady Gaga的個人彩妝品牌「Haus Laboratories」將於9月在美國、日本、德國等國推出，並由電商巨頭亞馬遜（Amazon）獨家銷售，此舉也凸顯出亞馬遜與傳統美妝廠的競爭日益激烈。

華爾街日報報導，亞馬遜正傾其市場影響力來幫助Lady Gaga的美妝品牌與業界其他擁有諸多名人助陣的品牌競爭。由於無法控制品牌體驗及對品牌形象破壞的擔憂，行銷人士通常會盡量避免產品在電商平台上出售。因此，若Lady Gaga與亞馬遜此次的合作能獲得成功，那將為亞馬遜贏得更多行銷人士的青睞。之後的合作不但有利於亞馬遜的銷售業務，同樣也將推動其廣告銷售業務的營運。

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據知情人士透露，Haus Laboratories最初打算在沒有合作夥伴或零售銷售據點的情況下，直接在線上出售其彩妝產品。不過該公司卻於去年第4季時開始與亞馬遜進行洽談。Haus Laboratories品牌執行總裁瓊斯（Ben Jones）表示，對於亞馬遜是否是最適合其推出的平台，該公司其實考慮了很長一段時間，最終，Haus Laboratories認為，亞馬遜的全球規模及宣傳力將能與Lady Gaga說故事的能力很好地配合。

「Gaga的想法是，她想為粉絲帶來一個有著實惠價格的高品質產品，並希望能將產品送到全世界人們的手中，」瓊斯說，「考慮到我們的市場定位，我們覺得亞馬遜非常適合，這不僅僅是為了發布，更是考慮到了可預見的未來。」

過去亞馬遜從未與名人投資的美妝品牌簽訂過獨家協議。根據研究公司eMarketer的數據，去年亞馬遜平台上的健康、個人護理及美容產品大約占總銷售額的7%，增長速度則僅次於食品飲料類。亞馬遜還於上個月推出了一個美妝商店，販售造型師及髮型師較長使用的品牌。

先前曾任職於歐萊雅集團及亞馬遜的Dentsu Aegis Network電商及數位行銷副總馬格利提（Will Margaritis）表示，亞馬遜在美妝及健康產品類別取得的增長，可能來自美妝銷售，「亞馬遜在向奢侈品牌，特別是彩妝類別的，傳遞一項訊息，即亞馬遜是一個可行的平台，不僅不會破壞他們的品牌，反而含能加速品牌發展。」

亞馬遜及Haus Laboratories將於今（15）日開始的Prime Day開放預購，產品全線推出則得等到9月。亞馬遜及Haus Laboratories的官方網站將成為唯二能買到該品牌產品的平台。