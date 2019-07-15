衝房貸！利用兆豐銀試算平台辦房貸　可省開辦費5千元

▲兆豐金。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

兆豐銀於今年初推出「房貸e把兆」的線上房貸試算平台，主打整合實價登錄、政府公開資料及Google地圖，並導入自動估價系統，提供民眾即時查詢房價、速算可貸額度、利率及月付金。

據金管會統計，到5月底止，本國銀行房貸餘額為7.07兆元，前五大銀行中土銀仍是老大哥，放款餘額為8459.23億元；台灣銀行自4月底打敗中信銀之後，穩居二哥的地位，放款餘額5908.06億元；中信銀則是5841.45億元居第三；合庫則是4978.91億元；北富銀4141.68億元。而兆豐銀房貸餘額為2658.29億元，仍落後於台新銀，排名未尚未擠進前十名。

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試算平台辦房貸 省開辦費5,000元首購還可利率減碼

所以為了衝刺房貸，以及為鼓勵民眾多多利用兆豐的試算平台完成房屋估價、貸款一站式的服務，即日起到9月底前，兆豐銀推出限時有感房貸專案，民眾只要在房貸e把兆網站完成線上房貸試算，憑兆豐銀發送的簡訊或mail至分行辦理房貸，可享免收開辦費5,000元優惠；如為自用住宅的首購族，貸款利率可依其適用的方案減碼，最高可再減0.05%，將為購屋族的荷包省下不少房貸成本。此外，於活動期間至兆豐銀行辦理房貸的民眾，簽約當日只要在LINE群組公開分享房貸e把兆網頁，還有機會獲得7-11購物金100元。

主打便捷性、即時性 兆豐銀拚房貸市場勝出

兆豐銀行表示，購屋族在辦理房貸時，需支付開辦費、設定規費、代書費、火險及地震險等不少費用，此次推出的有感房貸專案，直接為購屋族減免開辦費用新台幣5,000元，充分展現兆豐銀行力挺民眾完成購屋成家的人生夢想。兆豐銀行表示，在同業房貸利率及產品同質性高的情況下競爭，需藉由便捷性與即時到位的專業服務在房貸市場勝出。