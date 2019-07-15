仁寶與嘉義市運動中心合作　推廣智能運動地墊

▲仁寶參與嘉義市運動中心合作，推廣智能運動地墊。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

仁寶近期積極跨足智慧醫療事業與物聯網應用，今（15）日發布消息，日前與嘉義市國民運動中心參與全民樂活體感運動場啟用活動。透過仁寶承接經濟部工業局的居家量測、評估串醫病-新智慧健康服務平台計畫，與地方政府合作，將自主研發的智能運動地墊Stampede落實在嘉義市，讓物聯網應用落地發展。

嘉義市國民運動中心一同慶祝全民樂活體感運動場啟用，且自7月13日至7月19日試營運，民眾可現場預約體驗免費課程，並享有購買Stampede智能運動地墊課程8折優惠，鼓勵市民齊心帶動嘉義市運動風潮。

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「多數民眾對於運動容易有無趣、過程冗長的感受，仁寶希望透過Stampede智能運動地墊改變這個印象」仁寶物聯網業務本部指出，對於Stampede的市場策略，期望不是只有專業選手才能使用智能運動地墊進行專業訓練，而是能接觸一般民眾，讓更多人愛上運動進而改變生活。

仁寶集團第1季成立醫療事業子公司「神寶醫資」，專責醫療物聯網解決方案及政府健康照護專案的運營，同時與浩鑫分工，打造照護據點。其中，仁寶負責嘉義市的體感運動場域建置以及雲健康管理平台研發，浩鑫則著眼於社區，深入社區據點及居家，規劃並推動量測服務，並藉由物聯網科技導入市民日常使用的生活暨運動場域。