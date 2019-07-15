影／台灣第一艘！台船風電工作船今出航　明年風電佔營收比重上看二成

記者林淑慧／台北報導

全台最大造船廠台船公司，搶攻風電商機再添喜訊。台船總經理曾國正今（15）日表示，旗下「台船15號」由基隆港首航，這是台灣第一艘大型風電工作船，可望落實船隊本土化；法人也預估，明年台船風電業務占營收比重將上看二成。

▲台船公司今（15）日假基隆廠五號碼頭舉行「台船15號」首航典禮，由總經理曾國正主持。（圖／台船提供）

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台船公司今天假基隆廠五號碼頭舉行「台船15號」首航典禮，由總經理曾國正主持，並對外宣示台船的業務版圖將從傳統造船業，延伸到海事工程專業，以提供鋼構製造、海事工程規劃及施工、海事工程船舶及海上防蝕工程等服務。

曾國正表示，營運第一天即自基隆載運15個大型建造船段至台船高雄廠區，展現大型駁船的營運能力，未來將能充實風電施工船隊、落實船隊本土化及建構全方位的海事工程能量。

▲台船15號今（15）日由基隆港首航，這是台灣第一艘大型風電工作船，台船表示可望落實船隊本土化。（圖／台船提供）

台船公司打造的「台船15號」船長140米、船寬41米、船深8米，總載重量可達23,000公噸、裝貨甲板承載強度可達每平方米20公噸，具有大面積的甲板可裝載大型超重的貨物，可望滿足所有海事工程上的載運需求。

台船表示，依據台灣港口現況設計，該船配有壓載水系統，可符合基隆、高雄、台中、台北港等各港口的裝卸要求，連潮差達6公尺的台中港都可以進行24小時裝卸貨，未來將是發展離岸風力發電工程之利器。