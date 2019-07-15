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貿易戰後台股回歸基本面　「科技股」成投資人布局重點

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▲▼股市、投資、理財、證卷交易、股票（圖／記者黃克翔攝）

▲中美貿易戰暫時休兵，投信認為，台股可望回歸基本面表現。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者紀佳妘／台北報導

中美貿易戰暫時休兵，美國在G20後未對價值3250億元的大陸商品加徵關稅，加上有條件鬆綁華為對美採購，半導體產業回溫，台股可望回歸基本面表現。觀察外資上周資金流向，韓股以淨流入5.2億美元奪冠，台股則流出5億美元，中信投信表示，投資人應以選股為主，其中科技股更是主要布局重點。

根據彭博統計上周外資資金流向，韓股獲得資金淨流入5.2億美元奪冠；泰國連續8周獲得買超，上周吸金2億美元，印尼、菲律賓及越南分別吸金1.6億美元、0.1億美元和0.4億美元，而台股則流出5億美元。

請繼續往下閱讀...

觀察台灣金融市場表現，台股上周受道瓊指數創新高激勵，累計上漲38.62點，漲幅約 0.4%，週K線收紅，終止連2黑；上櫃指數同期累計上漲0.1點，漲幅為0.07%，連續第5週收紅K，成交值1672.9億元。

▲▼外資對亞洲股市買賣超金額。（圖／中信投信提供）

▲外資對亞洲股市買賣超金額。（圖／中信投信提供，點圖可放大）

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，全球暫時甩開貿易戰不確定性，回歸基本面表現，加上上周與本周都有重量級法說，預期下半年走向將趨於明朗。目前看來，由於整體科技業庫存調整近尾聲，第4季有電子新平台推出，明年成長可期。

在G20會後，周俊宏指出，美國總統川普將有條件的開放華為採購，加上華為生產量回到正常，因此市場回補，出現了動能。此外，目前正處美國財報公布前的空窗期，整體氣氛偏樂觀。因此在投資策略上，他認為，中美貿易的不確定性仍高，不可輕忽市場風險，投資人應持續留意貿易戰進展，以及聯準會的利率政策。

展望後市，周俊宏表示，7月有較多關鍵事件，如Fed利率政策、大型權值股法說與美股財報週即將開跑等，預期整體指數可能出現震盪，資金輪動快速，建議應以選股為主，也可在投組中時，納入較具防禦性、較不受貿易議題影響的產業。

至於選股方面，周俊宏說，科技股仍為主要布局重點，隨著AI、IOT、HPC、5G等產業興起，有望帶動IC設計整體族群上漲，因此看好5G、AI、HPC（高速運算伺服器）、高速傳輸介面、物聯網等相關類股，同時美容、化妝品、保健食品等生技類股，也值得留意。

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關鍵字：中信投信,外資,台股,亞股,選股,投資人,資金

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