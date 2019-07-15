8700萬用戶資料外洩　Facebook挨罰50億美元和解！

▲Facebook不當洩漏用戶資訊，繳50億美元求和解。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

根據《路透社》的報導，美國聯邦貿易委員會（FTC）對Facebook不當洩漏用戶資訊一事進行長期調查之後，雙方最終達成和解，和解金約50億美元（約新台幣1565億元）。

美國聯邦貿易委員會一直在調查Facebook是否不當地將8,700萬個用戶資料洩漏給英國政治顧問公司Cambridge Analytica，從而影響了2016年的總統大選。

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在2018年3月，Cambridge Analytica的事件曝光後，Facebook被捲入輿論風暴，隨後美國聯邦貿易委員會開始調查Facebook是否違反了在2011年承諾的「同意法令」（consent decree），在該法令中，Facebook曾經承諾會更好地保護用戶隱私。

這次的和解應該會讓美國政府加強對Facebook和其它大型科技公司在用戶隱私方面的監管。不過，目前和解的附加條款尚不清楚。

此外，該和解金額也創下了美國聯邦貿易委員會開罰史上最高的紀錄。而且，民主黨的眾議員David Cicilline甚至表示，這50億美元的罰款是「提前五個月送上的耶誕大禮」。