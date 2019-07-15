　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

9年捐逾1.5萬袋熱血！　元大金愛心捐血結合反詐騙宣導

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼元大愛心捐血日活動，元大一級主管率領同仁熱情參與。（圖／元大金控提供）

▲元大愛心捐血日活動，元大一級主管率領同仁熱情參與。（圖／元大金控提供）

記者紀佳妘／台北報導

元大金控連續9年辦理「元大愛心捐血日」活動，除了邀請公司同仁、社會大眾踴躍參與，合計募得946袋，同時也特別與警政署合作，加入公益行列，藉此宣導165反詐騙資訊，警民合作共同擴大社會公益推廣成效。

根據台灣血液基金會最新數據顯示，年輕族群普遍缺乏捐血意識，捐血人次20年來少了超過一半，若加上高齡人口及醫療用血增加的影響，恐讓血庫未來碰上「血荒」。

請繼續往下閱讀...

「元大愛心捐血日」一年舉辦三場，除了讓員工養成定期捐血的好習慣，同時也有助維持血液庫存量平衡。元大金控長期與台北捐血中心合作辦理捐血活動，實踐「捐血一袋，救人一命」理念，病透過集團粉絲專頁「元大GoodNews」與「元大愛無限」鼓勵同仁與網友一同加入捐血行列，使得參與人次與募集血量年年成長。

此外，警政署在活動現場設攤宣導反詐騙，提醒民眾時刻保持警覺性以防受騙，捐血公益結合反詐騙宣導，並在「元大愛心捐血日」與警政署「165反詐騙」社群媒體粉絲專頁合作，舉辦「反詐熱血 你我同型」社群活動，參加者有機會獲得精美獎品。

元大主管與同仁踴躍參與捐血，以行動響應公司主辦的公益活動，有高階主管透過馬拉松、爬山維持身體健康並固定捐血，本次是第51次捐血，他呼籲同仁一起挽袖捐血做愛心，平常就可養成捐血習慣，促進身體新陳代謝；有同仁為了捐血活動特別運動健身，前一天保持充足睡眠，拒絕再被退貨，這次終於成功捐出熱血，幫助更多需要的人。

元大金控長年推廣愛心捐血，除了公司同仁踴躍參與，也獲得社會大眾的支持，9年來累計捐出逾1萬5,000袋熱血，為需要的傷病患傳遞「熱血」關懷，未來將持續致力捐血公益，以實際行動善盡企業責任，期待更多的人加入捐血行列。

ET快訊
國民黨協助韓國瑜成立台北辦公室　主要對手鎖定柯文哲
國民黨對比民調／2020總統「三腳督」　柯文哲5組全贏蔡英文
1周前神預言！黃暐瀚解說「只錄韓國瑜版本」　曝2直接原因：大

關鍵字：元大金,捐血,警政署,詐騙,愛心,公益

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

不堪虧損　大同旗下太陽能公司綠能擬解散

六福拿下五星飯店唯一三星溯源認證　強攻美食展力拚400萬元業績目標

影／台灣第一艘！台船風電工作船今出航　明年風電佔營收比重上看二成

新台幣今日收盤升值2.9分　以31.052元作收

9年捐逾1.5萬袋熱血！　元大金愛心捐血結合反詐騙宣導

配合選舉　公共政策參與平台「提點子」11/12暫停服務60天

ETF、ETN介紹、績效一目了然　台灣指數公司官網指數資訊上線

全球經濟疲軟拖累　中國大陸第二季度GDP成長率下修至6.2％　創歷史新低！　

群創明起實施庫藏股　每股5.08~11元擬買回8萬張

郭台銘的下一步　堅持不回鴻海也不干涉營運？繼續參選拚到底？

BY2高音對唱《Shallow》秒爆雞皮！　離鄉11年淚崩告白對方...網感動哭了

「牠在求救」鬼蝠魟主動靠近潛水客 眼旁插魚鉤！他換氣10幾次幫拔出

紅燈太久？機車當器材狂舉30秒　他雙手「抬龍頭」網憂：爆衝就GG

一按秒反應！身上暗藏各種開關　萌貓「鬍鬚向下撥」露小虎牙見客

華晨宇霸氣Rap飆《齊天》　羞抱周杰倫：我都不敢看他

「易燃裝置」《時間都去哪兒了》跳到哭　羅志祥.易烊千璽淚眼兩相望

搞威柴打疫苗激動狂唸像被虐待　趴媽肩怒譙...醫生：講國語就好

台東唯美「波希米亞露營區」　只要$400、有冷氣還送雙B接駁

陳勢安.朱俐靜電影主題曲串燒　每一首都超經典!!!

煞不住！騎士雙黃線上蛇行鬼切 下秒後方逆向三寶直接撞慘被輾

不堪虧損　大同旗下太陽能公司綠能擬解散

六福拿下五星飯店唯一三星溯源認證　強攻美食展力拚400萬元業績目標

影／台灣第一艘！台船風電工作船今出航　明年風電佔營收比重上看二成

新台幣今日收盤升值2.9分　以31.052元作收

9年捐逾1.5萬袋熱血！　元大金愛心捐血結合反詐騙宣導

配合選舉　公共政策參與平台「提點子」11/12暫停服務60天

ETF、ETN介紹、績效一目了然　台灣指數公司官網指數資訊上線

全球經濟疲軟拖累　中國大陸第二季度GDP成長率下修至6.2％　創歷史新低！　

群創明起實施庫藏股　每股5.08~11元擬買回8萬張

郭台銘的下一步　堅持不回鴻海也不干涉營運？繼續參選拚到底？

不堪虧損　大同旗下太陽能公司綠能擬解散

重機改裝排氣管吵死人！　石碇居民氣炸　警攔56台車開6罰單

皮膚都不見了…夫凌晨下班騎車摔倒命危　妻痛心求真相

不只看巨型郵輪！基隆打卡點7月夜晚變身「露天音樂舞台」

新Nissna Juke首張預告曝光　「跨界休旅先驅」將於9月3日亮相！

中職／統一與西武雙獅會　贈送王子大飯店住宿券

「團結的開始」郝龍斌：希望韓國瑜儘速請益黨內菁英同志

命理師卜卦總統大選「四大天王」　三人「同卦象」只有他不一樣　

張學友、碧昂絲合唱《獅子王》主題曲！15s版本流出網跪了

范冰冰爆「假分手」陰謀論！　情變後首鬆口：會努力

起底台3線「胸貼美背重機妹」！　 建商老闆認不出...原來素顏是這樣

財經熱門新聞

郭台銘輸掉國民黨總統初選　鴻海..

世界首富貝佐斯都來排隊買　「快..

郭台銘的下一步　堅持不回鴻海也..

快樂檸檬上半年營收11.05億..

吳宗憲父女也愛用！凱羿新品出貨..

郭台銘參加總統初選以來　身家縮..

韓國瑜民調壓倒性勝出　韓流概念..

郭台銘6月砸4120萬加碼55..

加油要快！下周汽、柴油各漲0...

撐不住？華為美國研發子公司準備..

理財跟著有錢人走　變成小富人

威力彩今晚頭獎上看10億！　全..

郭台銘總統初選失利　鴻海股價不..

美國會議員提案禁止科技巨頭發行..

更多熱門

相關新聞

黃宗仁回任警政署副署長？LINE版人令流傳

警政署預計七月中旬將有一批新的高階警官調動、這兩天不少警員手機卻收到LINE通訊軟體流傳一份9人調動名單，包含署公關室主任謝進賢接任宜蘭縣警局長、警政委員周幼偉將接任台南市警局長，台南市警局長黃宗仁將回任警政署副署長、桃園分局長翁群能接任苗栗縣警局長，令基層議論紛紛。

玩線上遊戲以為把到妹　遭「他」騙走10萬

國營挺國球！中油洗衣精送毛巾球

人妻玩交友軟體被騙　丈夫一句話讓她淚崩

他成功「應徵打字人員」　帳戶收錢後結局淒慘

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 王令麟 吳宗憲 詹詠然 韓國瑜 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

快訊／民調公布！韓國瑜擊敗郭台銘

墾丁民宿偷情！40歲女教授門一開糗了

館長霸氣接戰　陸MMA冠軍拳王縮了

閨蜜失蹤30年！鐵桶「驚見20歲懷孕女屍」姊妹爆哭：是她

高雄女傳訊「藏機車」　坦承教唆男友弒母

大S誇阿雅「牛仔褲很好看」下句酸爆

藍營誰勝算最大？ 命理師：他90%會當總統

租金補貼7/22起申請　最高月領5000

LIVE／總統初選民調　韓國瑜44%、郭台銘27%

嗆館長小孬孬！劉樂妍約戰：我活著你是孫子

快訊／總統初選落敗...郭台銘擬出國散心

9歲失聯女童最後與父通話：我回不來了

整盤紅蝦沒人吃！她近看頓悟：高手

油箱蓋掉出！BMW駕駛飆三字經　女加油員回嗆閉嘴了

蕾菈比基尼辣翻　一舉手腋毛炸出

更多

最夯影音

更多

BY2高音對唱《Shallow》秒爆雞皮！　離鄉11年淚崩告白對方...網感動哭了

「牠在求救」鬼蝠魟主動靠近潛水客 眼旁插魚鉤！他換氣10幾次幫拔出

紅燈太久？機車當器材狂舉30秒　他雙手「抬龍頭」網憂：爆衝就GG

一按秒反應！身上暗藏各種開關　萌貓「鬍鬚向下撥」露小虎牙見客

華晨宇霸氣Rap飆《齊天》　羞抱周杰倫：我都不敢看他

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面