9年捐逾1.5萬袋熱血！　元大金愛心捐血結合反詐騙宣導

▲元大愛心捐血日活動，元大一級主管率領同仁熱情參與。（圖／元大金控提供）

記者紀佳妘／台北報導

元大金控連續9年辦理「元大愛心捐血日」活動，除了邀請公司同仁、社會大眾踴躍參與，合計募得946袋，同時也特別與警政署合作，加入公益行列，藉此宣導165反詐騙資訊，警民合作共同擴大社會公益推廣成效。

根據台灣血液基金會最新數據顯示，年輕族群普遍缺乏捐血意識，捐血人次20年來少了超過一半，若加上高齡人口及醫療用血增加的影響，恐讓血庫未來碰上「血荒」。

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「元大愛心捐血日」一年舉辦三場，除了讓員工養成定期捐血的好習慣，同時也有助維持血液庫存量平衡。元大金控長期與台北捐血中心合作辦理捐血活動，實踐「捐血一袋，救人一命」理念，病透過集團粉絲專頁「元大GoodNews」與「元大愛無限」鼓勵同仁與網友一同加入捐血行列，使得參與人次與募集血量年年成長。

此外，警政署在活動現場設攤宣導反詐騙，提醒民眾時刻保持警覺性以防受騙，捐血公益結合反詐騙宣導，並在「元大愛心捐血日」與警政署「165反詐騙」社群媒體粉絲專頁合作，舉辦「反詐熱血 你我同型」社群活動，參加者有機會獲得精美獎品。

元大主管與同仁踴躍參與捐血，以行動響應公司主辦的公益活動，有高階主管透過馬拉松、爬山維持身體健康並固定捐血，本次是第51次捐血，他呼籲同仁一起挽袖捐血做愛心，平常就可養成捐血習慣，促進身體新陳代謝；有同仁為了捐血活動特別運動健身，前一天保持充足睡眠，拒絕再被退貨，這次終於成功捐出熱血，幫助更多需要的人。

元大金控長年推廣愛心捐血，除了公司同仁踴躍參與，也獲得社會大眾的支持，9年來累計捐出逾1萬5,000袋熱血，為需要的傷病患傳遞「熱血」關懷，未來將持續致力捐血公益，以實際行動善盡企業責任，期待更多的人加入捐血行列。