ETF、ETN介紹、績效一目了然　台灣指數公司官網指數資訊上線

▲ 想了解ETF、ETN等指數資訊，可至臺灣指數公司官網查詢。（示意圖／123rf）

記者李瑞瑾／綜合報導

鑒於近年來指數化投資蓬勃發展，金融商品的應用日趨多元，投資人除了關注指數化應用商品的動態外，也關心指數特色與長期績效表現。臺灣指數公司自108年7月起，每季定期於官網提供指數單張，介紹指數內容與其績效表現等相關資訊，協助投資人或法人機構動態掌握指數內涵，以利臺灣指數化投資市場加速發展。

臺灣指數公司表示，指數單張內容包括指數介紹、編製方法、指數基本資料、指數特色、指數代碼、績效表現及成分股資訊等，自7月起每季定期於官網公布，便利投資人與社會大眾掌握臺灣指數公司發布的指數資訊。

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考量外界對於已發行指數金融商品如ETF、ETN等的指數資訊需求，指數單張採分批上線的方式，首批於官網公布已發行商品的14檔自有指數單張資訊，其餘原型指數單張預計於年底前完成。

臺灣指數公司表示，如投資人想比較不同指數、不同期間之績效表現，可運用該公司官網之「指數比較」功能。「指數比較」提供一次選取至多6檔指數之最近1月、3月、6月、1年、3年及5年或自訂期間進行指數績效比較，追蹤各指數間的表現差異。

臺灣指數公司期望透過指數單張介紹與指數績效比較之服務，提供外界重要輔助工具，除了方便投資大眾可更深入理解指數本身的特色與意義外，期能增進投資大眾參與指數化投資的意願。詳細內容請詳臺灣指數公司官網。