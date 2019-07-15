群創明起實施庫藏股　每股5.08~11元擬買回8萬張

▲群創經營團隊 。（圖／記者周康玉攝）

記者姚惠茹／台北報導

群創（3481）今（15）日重訊宣布，董事會決議買回庫藏股，預計從7月16日起至9月15日間，從集中市場買回8萬張群創股票，買回區間從5.08元至11元，即使低於5.08元仍將持續買回，買回上限金額為1,546.87億元。

群創12日除息，每股配息0.06元，除息參考價7.35元，但是上週遭到大股東奇美實業認賠賣出，衝擊小股東信心，一度導致貼息，而且今年股東會也因為配息太低，引發小股東不滿，但當時董事長洪進揚有表示會在董事會在提出庫藏股議案。

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正當群創股價處於歷史低檔之際，群創公告董事會決議通過，預計從7月16日起至9月15日間，從集中市場買回8萬張群創股票，買回區間從5.08元至11元，即使低於5.08元仍將持續買回，買回股份總金額上限為1,546.87億元，並將轉讓給員工，同時展開護盤動作。

群創6月營收213.15億元，月增1.47%，年減13.9％；第2季合併營收632億元，季增5.4%，年減4.9%；累計上半年營收1230.99億元，年減7.6％；法人預估，面板廠第2季營收、出貨都有回溫，虧損金額相比第一季可望縮小。