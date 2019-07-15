六福拿下五星飯店唯一三星溯源認證　強攻美食展力拚400萬元業績目標

▲台灣美食展拚買氣，六福旅遊集團推出「大地餐桌」系列限定套餐吸客，目標業績上看400萬元。(圖／六福提供)

記者林淑慧／台北報導

2019台灣美食展將於下周五登場，飯店業出新招搶客。六福旅遊集團今(15)日表示，日前拿下國內最高三星溯源認證，為五星飯店中唯一取得者，將以主打健康風的限定套餐搶攻美食展商機，業績目標上看400萬元。

2019台灣美食展將於7月26日至29日於台北世貿一館登場，六福表示，今年集團餐飲著重產銷履歷食材，日前參與台灣農業跨領域發展協會舉辦的「溯源餐廳星級評鑑」，拿下五星飯店中唯一獲得最高三星溯源資格的餐廳，並推出限定套餐搶市。

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▲六福萬怡酒店獲得國內最高三星溯源餐廳認證，運用產銷履歷食材，The Lounge推出微醺款的大地套餐。(圖／六福提供)

為搶攻美食展的餐飲商機，六福以天然選材、健康烹調為概念，在美食展期間推出「大地餐桌」系列限定套餐，今年線上線下旅展同步開跑，展期業績目標400萬元，其中，線上將推出三款新品及獨賣商品，今年線上線下銷售佔比目標則為6:4。

在飯店業務方面，位於南港的六福萬怡酒店受惠於會展經濟起飛，商務客源持續成長，展會期間的住房率達八成，也同步帶動餐飲業績，看好大展挹注，營運可望一路旺至年底，力拚今年達到損益兩平。

位於台北市區的六福客棧，六福表示，目前考慮往商辦加飯店或是純商辦方向規劃，最晚將於明年4月前提出建照申請，改建後挹注集團業績表現可期。

另外，暑假旺季來臨，六福旗下六福村7、8月暑假入園人數上看50萬人，較去年同期成長20%，全年入園人次目標上看160萬人，亦可望挹注集團營運表現。