威力彩今晚頭獎上看10億！　全台「這縣市」最幸運曾有3人中過

▲威力彩今晚頭獎獎金上看10億元，若有幸運兒一注獨得，可望晉升10億元富翁俱樂部。（圖／記者鄒鎮宇攝）

記者紀佳妘／台北報導

威力彩已經連38期槓龜，15日晚間頭獎獎金上看10億元，若今晚有幸運兒一注獨得，將有機會成為近2年最高、公益彩券第4屆（2014）年以來排名第9高的單注頭獎獎金。根據台彩統計，威力彩發行迄今共創造15名10億元富翁，其中又以台中市最幸運，一共開出3注。

根據台灣彩券統計，威力彩自2008年發行以來，有18次頭獎累積超過10億元以上時開出，共有15位幸運兒抱走10億元以上的高額獎金。

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統計指出，過去開出這15注高額頭獎的縣市遍布全國北、中、南、東共11個縣市，其中台中市最幸運，共開出了3注，再者是彰化縣以及高雄市各開出了2注，另外台北市、桃園縣、雲林縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣各開出了1注。

今年以來威力彩頭獎只有開過2次，第一次是在1月17日開出的2.2億元頭獎，獎落在新北市中和區的「美鴻發彩券商行」，至於第二次則是在2月28日開出5.21億元頭獎，獎落在台中市北區的「金順利彩券行」，兩者皆是一注獨得。

值得一提的是，台灣彩券提供威力彩15位抱走超過10億元高額頭獎的幸運兒選號方式參考，其中有10位的中獎彩券用電腦選號的方式抱走頭獎，另有5位頭獎得主則是採用自選方式。

台彩表示，民眾不妨趁著今年第一個10億超級大獎出現，相揪親朋好友集資購買，可集合大家的幸運號碼自選、沒有靈感也可以電腦選號，把握時機到投注站搶買，做公益還有機會中大獎。