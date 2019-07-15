郭台銘總統初選失利　鴻海股價不跌反漲！台股同步上漲55點

▲ 台股今日收盤上漲55點，收在10879點、漲幅0.51%。（圖／路透）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（15）日開盤以小跌5點開出，盤中一度下跌至10,769點，但隨著大立光、鴻海跌幅收斂，帶動大盤指數走高，加權指數終場上漲55點，收在10,879點、漲幅0.51%，成交量1,107億元。

今日早盤大立光、鴻海皆以小跌開出，而後緩步走高，加上穩步上揚的台積電，帶動大盤指數向上衝。股王大立光（3008）終場以4205元平盤作收；台積電（2330）以254.5元作收、上漲1.6%。

請繼續往下閱讀...

今天市場討論的話題之一，包括國民黨今天公布總統初選結果，鴻海創辦人郭台銘失利，不過，鴻海股價卻不跌反升，早盤以77.1元開出，下跌0.64%， 終場上漲0.64%、以78.1元作收。

類股表現部分，今日有資訊服務、半導體類股漲逾1%，電機、電子類股各有0.99%與0.86%漲幅。金融類股則下跌%，其中上海商銀（5876）下跌1.75%、京城銀（2809）下跌0.75％、臺企銀（2834）下跌0.74％；國泰金（2882）上漲0.12%、玉山金（2884）上漲0.55%、中壽（2823）上漲2.33%；水泥類股則是跌幅最大下跌0.53%。