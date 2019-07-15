仁寶穩步填息　今年營收雙位數成長可期　

▲仁寶總經理翁宗斌（中）。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

仁寶（2324）今（15）日除權息，早盤股價走揚，法人認為，在中美貿易戰預期心理，部分筆電品牌提前拉貨，也讓仁寶上半年出貨量優於預期，迎接傳統旺季，加上CPU短缺問題逐步緩解，仁寶可望穩步填息。

仁寶上周五收在20.45元，配發現金股利1.2元，除權息參考價19.25元，今日以19.35元開出，最高價來到19.4元。

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受到新機種因擔憂中美貿易戰爭變數提前拉貨，加上專攻教育市場的Chromebook積極備貨，仁寶6月出貨量達460萬台，第2季出貨量季增率高達34%；累計今年前6月出貨量達2180萬台，年增17.8%，優於預期。

法人預估，由於仁寶上半年營收已達到年增17.8%，預料全年營收規模年增兩位數，可輕鬆達陣。然而第進入傳統旺季拉貨力道是否持續，有待觀察。

仁寶總經理翁宗斌表示，今年力拼非筆電業績成長，預計非筆電營收占比將從30%成長到40%，穿戴式裝置（apple watch）將是主力，成長幅度較大，伺服器小幅成長，智慧醫療則還不明顯。

儘管智慧醫療區塊成長不明顯，但仁寶持續積極布局，近期投資北科大團隊旗下的新創宏智生醫公司，專攻AI輔助的腦波診斷。仁寶總經理翁宗斌表示，預期未來2-3年將會在醫療領域完整布局。

仁寶6月份合併營收為859.79億元，較上月成長1.6%；上半年營收為4629.98億元，累計年成長6.7%。法人預估，在英特爾第9代CPU、14奈米缺貨情形在第3季緩解，將有利筆電出貨成長，有助仁寶穩步填息。