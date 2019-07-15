Fed降息潛在投資機會　金融、核心消費類股可作優先選擇

▲美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）公布利率。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／綜合報導

市場對美國聯準會（Fed）將在7月降息的預期情緒高升，富邦證券指出，從過去的經驗值可觀察到，預防性降息對於核心消費和金融類股指數具有推升作用，雖然初期不是很亮眼，但隨著時間的推進皆可取得相對不錯的績效，是降息環境下可關注的投資契機。

美國聯準會於台灣時間6月20日宣布，將基準利率目標區間維持於2.25%至2.50%的水準，符合市場預期，然而會後聲明不見「耐心」措辭，轉變為酌情採取行動，暗示為2007-2008年來首次降息敞開大門。利率點陣圖也顯示，可能在今年剩餘時間最多降息50個基點，以應對經濟不確定性增加和預期通膨回落。

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富邦證券表示，在過去25年期間，美國經歷兩次預防性降息（1995年6月至1996年1月、1998年9月至1998年11月）以及兩次經濟衰退降息（2000年12月至2003年6月、2007年9月至2008年12月）循環。在1995年和1998年兩次預防性降息期間，標普500指數分別上漲16.8%、8.6%。 觀察降息期間各類股表現發現，過去兩次預防性降息期間，金融類股上漲26.0%、11.2%，核心消費類股上漲19.1%、16.3%表現明顯優於標普500指數。

雖然在兩次預防性降息初期，金融及核心消費指數表現沒有特別亮眼，不過隨著時間的推進皆取得相對不錯的績效，且因預防性降息延長了經濟擴張週期，避免經濟快速步入衰退，因此黃金在此期間表現並不突出。

▼ 降息期間各類股報酬率。（圖／富邦證券提供）

而在過去兩次經濟衰退的降息循環期間，黃金則發揮了避險資產的價值，表現優於指數及其他類股，核心消費亦有不錯的防禦性，跌幅較輕。金融類股在經濟衰退時則受信用違約機率提升以及商業貸款停滯等因素拖累，表現並不理想。

富邦證券指出，過去兩次預防性降息對於股價指數有推升作用，可將核心消費以及金融類股作為優先選擇，美中兩國在1996年也曾爆發關稅戰，但無論在規模（30億美元）以及持續期間（20天）都難以和目前的貿易戰相提並論，投行也紛紛對指數預期以及企業獲利成長率做出預警，美中雙方若衝突加劇，延長或擴大貿易戰線，投資仍宜留意風險。