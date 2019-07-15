台消費者支付工具「板塊遷移」　資策會MIC：行動支付近兩年成長11.2%





▲台灣消費者目前經常使用的前五大品牌為「LINE Pay」、「街口支付」、「Apple Pay」、「Google Pay」與「台灣Pay。（圖／翻攝自Apple 官網）

記者邱倢芯／綜合報導

根據資策會產業情報研究所（MIC）最新釋出的報告顯示，台灣消費者對支付工具的使用偏好已經產生板塊遷移的現象，雖然信用卡付款仍然是最多數人使用的付費方式，但2019年己經有27.2%的消費者，願意優先選擇行動支付，相較2017年成長11.2%。

另外，根據調查，2019年上半年台灣消費者對行動支付的認知度高達96.6%；各年齡層用戶的比例皆成長，26歲至35歲用戶成長幅度最高（14.7%）、曾於國內使用過的比例也最高（75.5%）。

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而在台灣的行動支付市場近期也開始產生了兩個有趣的發展趨勢，那就是「用戶品牌忠誠度」與「通路自有品牌崛起」；資策會MIC資深產業分析師胡自立表示，台灣用戶已逐漸養成品牌忠誠度，業者須持續刺激用戶的使用頻率，包括加強優惠方案、安全性、通路等。

同時，許多銷售通路開始推出「自有品牌」的行動支付服務，產生瓜分主流業者用戶的現象。2018年自有品牌的滲透率約為5.1%，至2019上半年的滲透率則成長至14.4%，包括悠遊卡（5%）、統一超商（3.8%）、全家超商（3.4%）與拍付國際（2.2%）等自有品牌。胡自立指出，銷售通路自有品牌的優勢在於新鮮感與會員制高回饋誘因，但是在未來1~2年想要擁有更多用戶，關鍵發展方向在於「跨通路的會員整合」服務。

除此之外，根據調查顯示，台灣消費者目前經常使用的前五大品牌為「LINE Pay」、「街口支付」、「Apple Pay」、「Google Pay」與「台灣Pay」。MIC認為，行動支付品牌在台灣擴散程度與支付技術息息相關，許多國際品牌採用「NFC感應式」，消費者手機NFC支援率已近70%，但是「掃碼式」技術具有方便觸及更多小型商家的優勢，「掃碼式」使用度（87.5%）相較於「NFC感應式」（60.2%）高出許多。針對扣款綁定方式，選擇金融卡與帳戶的用戶比例，2019年為53.3%，較去年成長14.8%，僅次於信用卡（73.4%）。