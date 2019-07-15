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韓國瑜民調壓倒性勝出　韓流概念股華園、高野盤中攻漲停

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▲國民黨總統初選民調結果今（15）日出爐，高雄市長韓國瑜以民調總平均數44.805%壓倒性勝出。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨總統初選民調結果今（15）日出爐，高雄市長韓國瑜以民調總平均數44.805%壓倒性勝出。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

國民黨總統初選民調結果今（15）日出爐，高雄市長韓國瑜以民調總平均數44.805%壓倒性勝出，帶動「韓流概念股」華園、高野、欣巴巴等，盤中股價攻上漲停板，未來表現充滿想像空間。

國民黨今天上午八點直播國民黨總統初選民調結果，稍早5家民調公司數據已經出爐，確定由去年九合一選舉在全台掀起韓流，任市長僅半年的高雄市長韓國瑜，以民調總平均數44.805%對27.73%，大勝第二名的郭台銘，朱立倫總平均數約為17.9%；韓國瑜以壓倒性支持度勝出。

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▲國民黨總統初選民調韓國瑜壓倒性勝出，帶動「韓流概念股」華園等股價攻上漲停板。（圖／敦 小 蓮の食旅錄提供，請勿任意翻攝以免侵權）

▲國民黨總統初選民調韓國瑜壓倒性勝出，帶動「韓流概念股」華園等股價攻上漲停板。（圖／敦 小 蓮の食旅錄提供，請勿任意翻攝以免侵權）

消息一出，「韓流概念股」如華園、高野、欣巴巴，盤中股價應聲攻上漲停板；另外，業務與高雄具有地緣關係的大魯閣、國賓、統一等，盤中股價也都翻紅，漲幅在7%至9%之間。

依據財報，華園受惠於美國酒店新據點迎來暑假旺季，營運表現不錯，今年6月單月交出1.43億元成績單，年增35.8%，後續營運可望持續發酵，可望推升整體業績再上層樓。

華園指出，從上月營收情況來看，在美國的五個營運據點中，表現最突出的是新購位於北加州舊金山灣的Emeryville Hyatt place酒店，其6月平均住房率達98%、每晚平均房價為225美元，成為挹注業績表現主力。

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關鍵字：韓國瑜,國民黨,總統,高雄,韓流概念股

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