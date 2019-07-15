全球經濟疲軟拖累　中國大陸第二季度GDP成長率下修至6.2％　創歷史新低！　

▲中國大陸內外貿易情況皆疲軟。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

根據中國大陸的國家統計局所公佈的資料，今年第二季度的國內生產毛額（GDP）年增率為6.2％，這是自1992年以來，首次季度GDP的最低值。此外，中國大陸在2019年上半年的GDP年增率為6.3％，同樣呈現下滑的趨勢。

同時，大陸的國家統計局也指出，上半年固定資產投資的年增率為5.8％，高於市場預期的5.5％；此外，民間投資的年增率為5.7％。

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而且，6月份規模以上工業增加值與去年同期相比，成長6.3％，高於市場預期的5.2％；6月的社會消費品零售總額與去年同期相較，增長9.8％，亦高於市場預期的8.3％，來到2018年3月以來的高點。

不過，在中美貿易戰與全球總需求疲弱的情況下，包括惠普（HP）、戴爾（Dell）、微軟（Microsoft），以及亞馬遜（Amazon）等大型科技公司，也都加入了從中國大陸撤離生產線的行列。

同時，蘋果（Apple）公司也在考慮將部份設備的最終組裝程序轉移出中國大陸，以分散中美貿易戰的風險與不斷攀升的人力成本。這些廠商的撤離行動，或將進一步衝擊中國大陸的經濟成長。

此外，中國大陸的國家統計局表示，雖然中國大陸在上半年整體的經濟情勢平穩，還略有進展；但是，中國大陸內外的經濟情勢依舊複雜嚴峻。全球經濟的成長放緩，而且，外部的不確定因素增多，也影響了內部的發展，中國大陸的經濟還是面臨新的下滑風險。