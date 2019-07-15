民眾私下買賣未上市、櫃股票「不稅」　最高罰10倍

▲民眾不只透過集中市場交易股票，也會私下買賣股票，國稅局說，民眾同樣要繳證交稅。（圖／YAHOO提供）

記者吳靜君／台北報導

北區國稅局今(15)日表示，民眾私人間交易的未上市、未上櫃的股票，應該由買受人在買賣交割的次日，填具繳款書向國庫繳納證交稅。

根據財政部統計，由於上半年的因為外界觀望的因素，台股交易量縮，今年上半年證交稅收為411億元、年減率高達22.7％，相較去年同期減少121億元，創下近14年來最大減幅。

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不過，有些民眾則是透過私人買賣未上市櫃股票，國稅局提醒，一樣也要繳交證交稅。北區國稅局表示，近來常接獲民眾詢問私人間買賣未上市、未上櫃股票應如何代徵證券交易稅。北區國稅局說明，依據證券交易稅條例的規定，凡買賣有價證券，除各級政府發行之債券外，應依規定由代徵人（即買受人）於買賣交割的次日填具繳款書向國庫繳納證券交易稅。

該局提醒，假使因一時不察，未依規定繳納證券交易稅者，凡屬未經檢舉、未經稽徵機關或財政部指定的調查人員進行調查的案件，納稅人可依稅捐稽徵法第48條之1規定，自動補報補繳稅款並加計利息，免予處罰。否則一旦經稅捐稽徵機關查獲，除補徵稅款外，尚須按應代徵未代徵的應納稅額處1倍至10倍的罰鍰，民眾不可不慎。